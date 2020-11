Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás után.","shortLead":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás...","id":"20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3a260-3e5b-4308-bf22-37adb5c3fae5","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","timestamp":"2020. november. 03. 09:37","title":"Orbán üzenete a bécsi támadás után: Mindent megteszünk, hogy sikerüljön elrettenteni a jövőbeli elkövetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4","c_author":"SEAT","category":"brandcontent","description":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános érvényűnek vett tévedés van a fejekben a modellekkel kapcsolatban a tölthetőség kérdésétől a hatótávon át a szervizelésig. Papp Zoltán, a SEAT márkát importáló Porsche Hungaria Kft. márkaigazgatóját kérdeztük.","shortLead":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános...","id":"202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9479e4d-78bd-4738-ab33-4b8c219a0648","keywords":null,"link":"/brandcontent/202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","timestamp":"2020. november. 03. 10:30","title":"Kedvezőbb a fenntartása, zöldebb és könnyen kezelhető: ezért válasszon hybrid autót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét módot. A megjelenítés a felhasználó szemét és a mobil akkumulátorát is kíméli.","shortLead":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét...","id":"20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20e8296-aa85-4da7-9aa8-c3dc90ce1c91","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2020. november. 02. 15:03","title":"Önnél megjelent? Már tesztelik a sötét módot a Facebook alkalmazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ff9e1f-e18d-4487-b1d1-bf8150602716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindítás előtt egy óbudai gimnázium a saját költségén és szülői támogatásokkal minden diákot és dolgozót letesztel koronavírusra.","shortLead":"Újraindítás előtt egy óbudai gimnázium a saját költségén és szülői támogatásokkal minden diákot és dolgozót letesztel...","id":"20201102_minden_tizedik_tanar_fertozott_engedely_nelkuli_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ff9e1f-e18d-4487-b1d1-bf8150602716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094365c-da8e-4e10-876b-d7bba3520782","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_minden_tizedik_tanar_fertozott_engedely_nelkuli_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. november. 02. 14:43","title":"Mivel a tanárok tizede fertőzött, engedély nélkül is digitális oktatásra áll át egy budapesti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","id":"20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813f9ea-4223-4376-88f7-5ae066a2dd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","timestamp":"2020. november. 02. 14:28","title":"Matolcsy: Ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök egyetlen nap alatt öt tagállamba látogatott el, újságíróknak pedig arról beszélt, hogy elhúzódó jogi vitákra készül a választás után.

","shortLead":"Az elnök egyetlen nap alatt öt tagállamba látogatott el, újságíróknak pedig arról beszélt, hogy elhúzódó jogi vitákra...","id":"20201102_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233b6705-b70b-4d05-86fe-98507785d4fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 02. 11:01","title":"Biden szerint Trump a legyőzendő vírus, az elnök újabb négy évre készül a „csodálatos” Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]