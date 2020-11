Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennek értelmében nagyon valószínűnek ítélik a terrortámadást, de a belügyminiszter szerint csupán óvintézkedésről van szó.","shortLead":"Ennek értelmében nagyon valószínűnek ítélik a terrortámadást, de a belügyminiszter szerint csupán óvintézkedésről van...","id":"20201103_terrorfenyegetettseg_terrorizmus_nagybritannia_priti_patel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24adecb7-2f44-4e02-ab81-e888e8b48746","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_terrorfenyegetettseg_terrorizmus_nagybritannia_priti_patel","timestamp":"2020. november. 03. 20:26","title":"Súlyosra módosították a terrorfenyegetettség szintjét a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni a gazdaságot bénító korlátozásokat. A kérdés az, ez hogyan befolyásolhatja a második negyedévi durva zuhanás utáni helyreállást.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni...","id":"20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05972c40-756c-407b-84a4-2ab572821f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön az igazi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden településen és intézményben ott van, legfeljebb még nem mutatták ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden...","id":"20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d178c6a-2d60-49f8-b32d-b447a0d8e0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 04. 13:12","title":"Müller Cecília: Egy hét alatt 770 gyerek fertőződött meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.

","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9a54-34a1-43f2-843f-67f5d1c470aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","timestamp":"2020. november. 04. 11:21","title":"Fideszes politikus nyit kereskedőházat a magyar államnak Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","shortLead":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","id":"20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eaa1-1e13-4b0b-9eb3-c081caa0b496","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 05. 06:37","title":"Szijjártó nem fertőzte meg a kambodzsai vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","shortLead":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","id":"20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524472-384c-4ccf-8335-706eaad057c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 14:05","title":"Ukrajnában belengették a hétvégi boltzárat a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c87dad8-bdce-4e25-9c45-dad34bd183a1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezzel pedig megmentette az életét. ","shortLead":"Ezzel pedig megmentette az életét. ","id":"20201104_Lakastuz_papagaj_langok_fust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c87dad8-bdce-4e25-9c45-dad34bd183a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82e8a5-65e5-4ad5-97a8-f9626a63b149","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Lakastuz_papagaj_langok_fust","timestamp":"2020. november. 04. 10:01","title":"Kigyulladt egy ausztrál férfi lakása, a papagája addig kiabálta a nevét, amíg felébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","id":"20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b12f1dd-8b15-4ebe-8256-7352c3e3f035","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","timestamp":"2020. november. 05. 14:09","title":"Németországban rekordot döntött a járvány: csaknem 20 ezer fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]