Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","shortLead":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","id":"20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b8ce9d-e468-4531-9f90-afbccee8cd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","timestamp":"2020. november. 06. 07:32","title":"Orbán: Az országoknak működni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta kisgazdapárti képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta kisgazdapárti képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","shortLead":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","id":"20201106_trump_beszed_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49fb9b-e548-4033-87c1-fc39c7641256","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_beszed_csalas","timestamp":"2020. november. 06. 07:14","title":"Olyan beszédet tartott Trump a választási csalásról, hogy több tévé inkább elkapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó népszerű kompakt szedánja hamarosan generációváltáson esik át. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó népszerű kompakt szedánja hamarosan generációváltáson esik át. ","id":"20201106_igy_mutathat_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6486f3-d17a-4068-8914-1be3e8a6526f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_igy_mutathat_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 06. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem előre megváltott helyjegyet kapott a filmes Parnasszusra, a nehezebb oldalon mászott fel oda a múlt héten elhunyt skót színész, aki igaz self-made man volt.","shortLead":"Nem előre megváltott helyjegyet kapott a filmes Parnasszusra, a nehezebb oldalon mászott fel oda a múlt héten elhunyt...","id":"202045_sean_connery_azugynok_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a97069-f508-4e04-b3da-3e060730fb4d","keywords":null,"link":"/360/202045_sean_connery_azugynok_halala","timestamp":"2020. november. 05. 19:00","title":"Tejesember volt és futballista, de mozilegenda lett a 90 évesen elhunyt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már csak nyolc hét van hátra a Brexitig, de nincsenek közel az uniós és brit álláspontok.","shortLead":"Már csak nyolc hét van hátra a Brexitig, de nincsenek közel az uniós és brit álláspontok.","id":"20201105_Brexit_ujabb_sikertelen_targyalasi_koron_vagyunk_tul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da05769d-bdd4-4b8a-a120-eb09c5a2462d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Brexit_ujabb_sikertelen_targyalasi_koron_vagyunk_tul","timestamp":"2020. november. 05. 15:54","title":"Brexit: újabb sikertelen tárgyalási körön vagyunk túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"Földvári Zsuzsa, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet a franciaországi mészárlásokkal együtt sem feltétlenül jelenti azt, hogy terrorhullámmal van dolgunk, bár a végső mérleg megvonására azért illik pár hetet várni.","shortLead":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet...","id":"20201104_Becs_terror_merenylet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fee4c99-e64a-4702-94e1-d9d62c23e536","keywords":null,"link":"/360/20201104_Becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 04. 17:00","title":"A gyilkos bécsi ámokfutás kikezdheti a járvány miatt is feszült Európa idegrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4817429a-570b-4a0f-9473-a5580c08d967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új ásványt fedeztek fel egy holdmeteoritban európai kutatók. A donwilhelmsit névre keresztelt ásvány felfedezése a Hold keletkezéstörténetének kutatása és a Föld belsejében zajló folyamatok megismerése szempontjából kiemelt jelentőségű.","shortLead":"Új ásványt fedeztek fel egy holdmeteoritban európai kutatók. A donwilhelmsit névre keresztelt ásvány felfedezése a Hold...","id":"20201106_oued_awlitis_holdmeteorit_donwilhelmsit_felfedezese_nmh_becs_meteoritgyujtemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4817429a-570b-4a0f-9473-a5580c08d967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ad9766-1812-40f1-95e8-106f75bce45b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_oued_awlitis_holdmeteorit_donwilhelmsit_felfedezese_nmh_becs_meteoritgyujtemeny","timestamp":"2020. november. 06. 16:03","title":"A mélység titka: 460-700 kilométeres mélységből került elő egy új ásvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]