[{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump a szavazatok megszámlálásának leállítását követeli.","shortLead":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump...","id":"20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66e6eb0-c271-44ef-af11-3ed719833989","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","timestamp":"2020. november. 06. 10:25","title":"\"Nyugi, Donald, nyugi!\" – Greta Thunberg a legjobb pillanatban szólt vissza Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu benchmarkban igencsak jól szerepelt az áramkör, maga mögé utasította riválisait.","shortLead":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu...","id":"20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5f05e-6f75-4e46-ac99-4b9ac488bf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","timestamp":"2020. november. 06. 15:03","title":"Ha stimmel ez a pontszám, durván erősebbek lehetnek 2021-ben az androidos csúcstelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe","c_author":"","category":"itthon","description":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","shortLead":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","id":"20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549fb00f-7a4f-4397-9354-26bbc325ed79","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","timestamp":"2020. november. 04. 21:28","title":"Ingyenesen tesztelik a drávaszerdahelyieket, ha kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","shortLead":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","id":"20201106_trump_beszed_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49fb9b-e548-4033-87c1-fc39c7641256","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_beszed_csalas","timestamp":"2020. november. 06. 07:14","title":"Olyan beszédet tartott Trump a választási csalásról, hogy több tévé inkább elkapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c873541-6563-4a26-823d-56d039c39da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Méltatlanul elhanyagolt állapotban van a Guinness-rekorder gyűjtemény.



","shortLead":"Méltatlanul elhanyagolt állapotban van a Guinness-rekorder gyűjtemény.



","id":"20201106_Borsodban_van_a_vilag_legnagyobb_mackogyujtemenye__most_egy_raktarban_rohadnak_a_plussallatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c873541-6563-4a26-823d-56d039c39da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64689b-308c-4ae8-af05-f4e30c38d8e2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Borsodban_van_a_vilag_legnagyobb_mackogyujtemenye__most_egy_raktarban_rohadnak_a_plussallatok","timestamp":"2020. november. 06. 09:51","title":"Borsodban van a világ legnagyobb mackógyűjteménye – most egy raktárban rohadnak a plüssállatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti az emberiséget attól, hogy megoldott kérdésként tekintsen a világjárványokra. Jakab Ferenc a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadást.","shortLead":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti...","id":"20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd73085-1116-4e09-8988-a6f93816ecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","timestamp":"2020. november. 05. 18:48","title":"Jakab Ferenc: „A kész vakcinától nem kell félni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok betartásában, de a digitális oktatással is vannak problémák.","shortLead":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok...","id":"20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48657c45-45d7-4c7d-a2b8-1fe66acce6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 12:23","title":"Szülők: alig tartják be az iskolákban a járványügyi előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]