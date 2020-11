Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe Donald Trump. A demokrata politikus pályafutása alatt rengeteg kacskaringót tett. \r

\r

","shortLead":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe...","id":"20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7bb26c-f25a-47ca-a150-354f2032e5eb","keywords":null,"link":"/360/20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","timestamp":"2020. november. 11. 15:00","title":"Hosszú úton jutott el a legfiatalabb szenátor odáig, hogy az USA legidősebb elnöke legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely premierjének dátumát már többször módosította a fejlesztő cég.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely...","id":"20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfd24d-8e0d-4427-8145-f8292629263c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","timestamp":"2020. november. 10. 18:03","title":"Tovább csúszhat az egyik legjobban várt játék premierje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre egy újfajta gyógyszert. Egyelőre csak egereken próbálták ki, de ott igen hatékonynak bizonyult.","shortLead":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre...","id":"20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1bd-69d8-4451-bd25-2b1306b2e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 11. 14:03","title":"Új gyógyszerrel kísérleteznek a tudósok, ami segíthet az immunrendszernek legyőzni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült újdonság jóval tovább megy ezeknél: segít a traumás rémálmokban szenvedőknek a pihentetőbb éjszakai alvásban.","shortLead":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült...","id":"20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93faefe-3741-438e-bbd3-38a64f71e0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","timestamp":"2020. november. 11. 10:03","title":"Szó szerint megszakíthatja a rémálmokat egy Apple Watchra készült alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","shortLead":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","id":"20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dacfc69-186a-4a59-80c8-1ae596b999f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","timestamp":"2020. november. 10. 15:20","title":"Minden nap fertőtleníti a vonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","shortLead":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","id":"20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b30361-c543-4b2e-a846-1eaab27e3b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","timestamp":"2020. november. 10. 14:03","title":"Gyorsan szűrő Covid-labort állítottak fel a Tel-Aviv-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]