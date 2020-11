Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"099157d6-8a56-49b2-9a9d-903b02b805f0","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Most itt ülök egy fröccsel, és szarok az egész világra” – éneklik a Lázár tesók a bemutatkozó lemezükön. Ez a könnyed ellazulás jellemzi az intim, karantén-hangulatú dalokat. Az Esti Kornélból ismert Lázár Domokos és Lázár Ágoston alkotta duó Hullámtörés című lemezét elsőként a hvg.hu-n hallgathatják meg, ennek apropóján meg is kértük őket, hogy meséljenek az album születéséről.

","shortLead":"„Most itt ülök egy fröccsel, és szarok az egész világra” – éneklik a Lázár tesók a bemutatkozó lemezükön. Ez a könnyed...","id":"20201112_Most_itt_ulok_egy_froccsel_es_szrok_az_egesz_vilagra__Lazar_tesoklemezpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=099157d6-8a56-49b2-9a9d-903b02b805f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6226e1f-b376-4f69-ae38-60366df82646","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Most_itt_ulok_egy_froccsel_es_szrok_az_egesz_vilagra__Lazar_tesoklemezpremier","timestamp":"2020. november. 13. 12:04","title":"„Persze, az Operatív Törzs rendelte meg” – Lázár tesók-lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható népszerű sci-fi játékot most a koronavírus elleni küzdelemhez használják.","shortLead":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható...","id":"20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5459f6f-9c77-4cdd-9ed7-58c00785c77c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. november. 12. 11:03","title":"Tízezrével kapcsolják be az Eve Online játékot, hogy segítsenek a koronavírus elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztonságos távolságban repül el a Föld mellett egy kínai kutatók által újonnan felfedezett aszteroida a következő héten – közölte csütörtökön a Kínai Tudományos Akadémia egyik csillagvizsgálója.","shortLead":"Biztonságos távolságban repül el a Föld mellett egy kínai kutatók által újonnan felfedezett aszteroida a következő...","id":"20201112_aszteroida_fold_urkutatas_2020_va1_kisbolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1798098-57aa-4ed0-a1c3-775c9fdd5b77","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_aszteroida_fold_urkutatas_2020_va1_kisbolygo","timestamp":"2020. november. 12. 18:03","title":"Elsuhan a Föld mellett az aszteroida, amit alig egy hete vettek észre a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november 3-i amerikai elnökválasztáson leadott szavazatokat. Biden hajszállal győzött a republikánus Donald Trump előtt. Demokrata győzelemre 24 éve nem volt példa az államban.\r

\r

","shortLead":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november...","id":"20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db16de8e-5ae0-4fd0-a63e-8ad8cf10e07b","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","timestamp":"2020. november. 13. 07:32","title":"Biden nyert Arizonában: 24 éve nem nyert itt demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kellemetlen döntési helyzetbe kerültek azok a háziorvosok, akiknél nagyon kevés influenza-oltóanyag maradt: vajon kinek adják be a maradékot? Erre nincs útmutatás. A kétfajta oltás közül az egyikből még valóban maradt valamennyi - most kérte vissza több gyermekorvostól is a maradékot a Nemzeti Népegészségügyi Központ -, a másikból (a négykomponensűből) eleve nagyon keveset kaptak a házi felnőtt és gyermekorvosok, de azt mondják, a legrizikósabb csoportoknak elég lesz. Akik nem tartoznak ezekbe, azok türelmetlenek, bár a tiszti főorvos szerint van még idő, és már a héten érkezik a pótlás.

","shortLead":"Kellemetlen döntési helyzetbe kerültek azok a háziorvosok, akiknél nagyon kevés influenza-oltóanyag maradt: vajon kinek...","id":"20201112_influenza_elleni_vedooltas_influenzaoltas_oltoanyag_3fluart_vaxigrip_tetra_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ed7fb-9da4-4446-b28b-4f18582b59d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_influenza_elleni_vedooltas_influenzaoltas_oltoanyag_3fluart_vaxigrip_tetra_nnk","timestamp":"2020. november. 12. 21:44","title":"\"Soha nem volt még olyan, hogy oltóanyagokon kellett volna harcolni\" - komoly dilemma előtt a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6d5b4-7740-475c-8a22-df772171c510","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Instagramon osztott meg egy képet Gryllus Dorka az újszülöttről.","shortLead":"Instagramon osztott meg egy képet Gryllus Dorka az újszülöttről.","id":"20201112_Megszuletett_Gryllus_Dorka_es_Simon_Kornel_masodik_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6d5b4-7740-475c-8a22-df772171c510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebf531-c81e-4045-85d9-9b8f83311f97","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megszuletett_Gryllus_Dorka_es_Simon_Kornel_masodik_gyereke","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Megszületett Gryllus Dorka és Simon Kornél második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergely főpolgármesternek is üzent a Lánchíd kapcsán.","shortLead":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára...","id":"20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1979f42-7d3c-4b51-a5fa-40f6c956d108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","timestamp":"2020. november. 11. 17:04","title":"Erőset üzent az államtitkár egy külföldi cégnek, Karácsonynak is jutott belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]