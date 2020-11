Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 23 912 mintavétel zajlott.","shortLead":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak...","id":"20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ad8ab-1721-4c53-b6e3-cacc7ce2ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 13. 09:31","title":"99 elhunyt, 5097 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél drágább a termék, annál hosszabb lesz a jótállási idő.","shortLead":"Minél drágább a termék, annál hosszabb lesz a jótállási idő.","id":"20201114_Valtoznak_a_kotelezo_jotallas_szabalyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bab4f22-0808-4d27-9e0a-a6cc16291589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Valtoznak_a_kotelezo_jotallas_szabalyai","timestamp":"2020. november. 14. 08:46","title":"Változnak a kötelező jótállás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői azonban most nem a leginkább megszokott állatok, az egér vagy a majom, hanem a tevefélék. Bevetésükkel nagyságrendekkel olcsóbban lehetne gyártani a gyógyszereket.","shortLead":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői...","id":"20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a695f-2a6f-4557-ae10-cfccdf05daaf","keywords":null,"link":"/360/20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 12. 19:00","title":"Lámákban és alpakákban lehet a Covid elleni Szent Grál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg az oktatás főként átáll digitális üzemmódba, addig egyes szakmai gyakorlatokat továbbra is megtarthatnak az egyetemeken. Igaz, csak maszkban. ","shortLead":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg...","id":"20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa70b3-8125-45dc-a223-202d75c3c81c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","timestamp":"2020. november. 13. 17:31","title":"Rektori engedéllyel maradhatnak diákok a kollégiumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","shortLead":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","id":"20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe9f828-69f3-4fba-87ab-627106ce6a1e","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 12. 15:46","title":"A gemenci kirándulásnak lőttek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egykori budapesti nagykövet fia két fontos külpolitikai pozíció betöltésére is esélyes.","shortLead":"Az egykori budapesti nagykövet fia két fontos külpolitikai pozíció betöltésére is esélyes.","id":"20201112_anthony_blinken_biden_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff3f0b3-fc12-418e-bdd0-d66ceec6a2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_anthony_blinken_biden_kulugyminiszter","timestamp":"2020. november. 12. 13:27","title":"A félig magyar Anthony Blinken lehet Biden külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad6f43b-1afb-4423-b7c2-9ca96266deb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW-k műszerfalán egyből felvillan majd a figyelmeztetés, ha sebességmérőt érzékelnek. ","shortLead":"A legújabb BMW-k műszerfalán egyből felvillan majd a figyelmeztetés, ha sebességmérőt érzékelnek. ","id":"20201112_Gyarilag_jelezik_majd_a_traffipaxokat_a_BMWk__ott_ahol_ez_legalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad6f43b-1afb-4423-b7c2-9ca96266deb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edebb00c-ae88-4e91-98b8-bae7f4079da1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Gyarilag_jelezik_majd_a_traffipaxokat_a_BMWk__ott_ahol_ez_legalis","timestamp":"2020. november. 12. 17:01","title":"Gyárilag jelzik majd a traffipaxot a BMW-k - ott ahol ez legális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]