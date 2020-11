Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71507753-9e54-4d00-ae73-925ae73cd4f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő 11. napja küzd a fertőzéssel. “Eddig erőm sem volt írni. Ma sincs sok”.","shortLead":"A színésznő 11. napja küzd a fertőzéssel. “Eddig erőm sem volt írni. Ma sincs sok”.","id":"20201113_gorog_zita_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71507753-9e54-4d00-ae73-925ae73cd4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f55101-a17d-4c88-93a5-6ee9f07de1ec","keywords":null,"link":"/elet/20201113_gorog_zita_koronavirus","timestamp":"2020. november. 13. 05:45","title":"Görög Zitának nagy fájdalmai vannak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest lesz az Eb egyik rendezője. Normális esetben most, amíg az örömittas szurkolók sokadszor is visszanézik a pótselejtező utolsó pár percét, és mindenki kielemzi, miben volt jobb a csapat Izlandnál, aki a gazdasághoz ért, már azt kezdené el számolni: mit jelenthet Magyarországnak az Eb-rendezés úgy, hogy a saját válogatottunk játszik itt. De mondani sem kell, ez az év minden, csak nem normális.","shortLead":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest...","id":"20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a698dbc9-4f9d-4a83-a334-f65ba686bffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","timestamp":"2020. november. 13. 13:37","title":"Megyünk is Eb-re, meg jön is az Eb – mennyit keresünk mi ezen? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed33645-95f9-4232-b404-571353c14beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy két felfoghatatlan paramétere ennek az autónak. ","shortLead":"Van egy két felfoghatatlan paramétere ennek az autónak. ","id":"20201112_9FF_GTurbo_R","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed33645-95f9-4232-b404-571353c14beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f304590-d45e-4ffe-b488-938005cb39cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_9FF_GTurbo_R","timestamp":"2020. november. 13. 04:38","title":"Tízéves Porsche-ritkaság mutatta meg magát 340 km/h-val az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt terrorvezérrel, de Irán ezt tagadja.\r

","shortLead":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok...","id":"20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9b53-eba3-44ea-ae1d-596965475633","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"Távoktatás: nagyobb önállóságot ad, de túl nagyok a tanári elvárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erről a szervezet új vezetése döntött a belterjesség és szexizmus elleni hadjárata első fontos lépéseként. Polanski mellett 17 másik tagot is kizártak.","shortLead":"Erről a szervezet új vezetése döntött a belterjesség és szexizmus elleni hadjárata első fontos lépéseként. Polanski...","id":"20201113_francia_filmakademia_roman_polanski_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4742e899-27ea-46dd-a322-da92e122048f","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_francia_filmakademia_roman_polanski_kizaras","timestamp":"2020. november. 13. 11:23","title":"Kitették Polanskit a francia filmakadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]