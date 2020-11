Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","shortLead":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","id":"20201118_terminal_bankkartya_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269c72c-b500-47b7-8802-fc5eed7b9fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_terminal_bankkartya_fizetes","timestamp":"2020. november. 18. 17:08","title":"Terminál nélkül fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint azt gondoljuk” – állítja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke. A vele készült interjút a HVG Rangsor – Diploma 2021 című most megjelenő kiadvány közölte.","shortLead":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint...","id":"20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335dc49-247b-45ba-ae9f-c64b3058002e","keywords":null,"link":"/360/20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","timestamp":"2020. november. 20. 06:30","title":"Gloviczki Zoltán: Kemény átalakítás kéne az oktatásban, de én se nagyon merném megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos a hatóságok szerint megsértette a titoktartást, és félrevezető információval szolgált.","shortLead":"Az orvos a hatóságok szerint megsértette a titoktartást, és félrevezető információval szolgált.","id":"20201119_Orizetbe_vettek_az_agyonvert_feherorosz_muvesz_allapotarol_szivarogtato_orvost_es_egy_ujsagirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7799e-b3ec-464e-8134-e9d415f98f3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_Orizetbe_vettek_az_agyonvert_feherorosz_muvesz_allapotarol_szivarogtato_orvost_es_egy_ujsagirot","timestamp":"2020. november. 19. 21:04","title":"Őrizetbe vették az agyonvert fehérorosz művész állapotáról szivárogtató orvost és egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","id":"20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6922cd-6bdb-4667-ba22-4f8aa80d3027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","timestamp":"2020. november. 18. 13:20","title":"Novák: Csak annak jár támogatás lakásfelújításra, akinek folyamatos tb-jogviszonya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","shortLead":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","id":"20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729095a-af2d-4b4d-a6c6-431735dd1131","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 18. 16:49","title":"Sorra buknak el Trump reményei, hogy valamiképp megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek kezébe. Miközben egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak az ilyen esetek, a szülők még nem elég tudatosak a veszélyekkel kapcsolatban. Az SOS Gyermekfalvak felmérést készített és videós kampányt indít a Gyermekjogi világnap alkalmából.



","shortLead":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek...","id":"20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801f86-6ad0-4665-ae5f-7ceaffa2e752","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","timestamp":"2020. november. 20. 08:15","title":"Tízből egy szülő osztott már meg gyerekéről meztelen tartalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed93406f-ca7a-42ef-b158-87c832ca330a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzeti parkban motoroztak, és hiába próbálkoztak, nem sikerült kimagyarázniuk magukat. Pénzbírságra számíthatnak.","shortLead":"Nemzeti parkban motoroztak, és hiába próbálkoztak, nem sikerült kimagyarázniuk magukat. Pénzbírságra számíthatnak.","id":"20201118_borzsony_nemzeti_park_terepmotorosok_dinpi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed93406f-ca7a-42ef-b158-87c832ca330a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142010b7-784a-4654-8f27-3974a1ba999a","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_borzsony_nemzeti_park_terepmotorosok_dinpi","timestamp":"2020. november. 18. 13:35","title":"Terepmotorosokat fogtak a Börzsönyben, volt, aki menekült, más a természetvédelmi őrök ellen fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]