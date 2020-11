600 millió forintba kerül Magyarországnak a következő MTV-díjátadó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében sokan lesznek, akiknek 30 helyett csak 15 százalékos jutalékot kell majd adniuk az Apple-nek az appok megvásárlása, valamint az alkalmazáson belüli vásárlások után.","shortLead":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében...","id":"20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b564b8-e8c3-42cf-afcc-9262e3f80900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","timestamp":"2020. november. 18. 14:03","title":"Felezi a 30 százalékos \"adóját\" az Apple, 2021-től kevesebb jutalékot kér sok fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","shortLead":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","id":"20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fbc83-0e9f-4c97-994f-81ada2dd594b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","timestamp":"2020. november. 19. 17:31","title":"Víz alatti márványszobrokkal akadályozzák a vonóhálós halászokat a toszkán partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma, a múlt hét adatai szerint Fejérben és Zalában csökkenést tapasztaltak. Tisztázták azt a kérdést is, hogy hány ember sétáltathat egy kutyát este nyolc után.","shortLead":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma...","id":"20201118_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ca5b75-70aa-4efb-87c4-429f65c005da","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 18. 12:58","title":"Müller: Már a települések 88 százalékán jelen van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására.

","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli...","id":"20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524f4c3b-3550-4419-824a-927aa3cdbce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Csaknem 300 milliárd forintot szórt ki a kormány éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","shortLead":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","id":"20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0235717-ab66-4b10-948d-fc058e4fa6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","timestamp":"2020. november. 18. 17:13","title":"Jön az első időalapú menetjegy az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","shortLead":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","id":"20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f8a65-52d8-4cd1-8572-d157eb1ea3d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. november. 18. 12:16","title":"A fagyos sárban tartotta 34 kutyáját, külföldiek buktatták le az állatkínzó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá teszi, hogy „meztelen a király”. Az oktatás lepusztításának eredménye viszont szépen fokozatosan fogja éreztetni a hatását. Vélemény.



","shortLead":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá...","id":"20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a75c30-8e8d-492e-bc9d-8872f7289ee6","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","timestamp":"2020. november. 19. 10:08","title":"Gyarmathy Éva: A jóságos nagymamák országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]