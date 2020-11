Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek átalakítási javaslatát, ami a kormány kötelessége lett volna. Majd kiderül, mire megy ezzel.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek...","id":"20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b101370-c424-4c90-8759-3f8fb5437380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","timestamp":"2020. november. 24. 14:35","title":"Szabó Tímea elvégezte a kormány munkáját, kérdés, mit lépnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ötéves program indul, a teljes keretből jövőre 600 milliót osztanak szét 10-12 nyertes között.","shortLead":"Ötéves program indul, a teljes keretből jövőre 600 milliót osztanak szét 10-12 nyertes között.","id":"20201124_3_milliard_palyazat_itm_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7680d-d9d9-44f6-b0d3-c58a90c823fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_3_milliard_palyazat_itm_kutatas","timestamp":"2020. november. 24. 09:42","title":"3 milliárdért pályázhatnak a kutatók az ITM-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes varázslással éltek.



","shortLead":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes...","id":"20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908d2bf-5a5d-4bde-be1d-10885d3f3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","timestamp":"2020. november. 23. 08:05","title":"Az internetezők rájöttek, hogy A Korona ausztrál jeleneteit nem Ausztráliában forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból érkezhet egy „Lite” változat, ami talán többek számára lehet elérhető.","shortLead":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból...","id":"20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c74f2-7972-456f-a637-6c5ddceb01d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 24. 07:33","title":"Olcsóbb változat jöhet a Samsung Galaxy Z Flip összehajtható telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb személyes találkozást és gyorsabb ügyintézést szeretne a gazdaságvédelmi operatív törzs elérni, ehhez pedig egy olyan javaslatot tettek, amelyet fél éve megígért a kormány, valamint öt olyat, amely a digitalizáció terjedésével a járványtól függetlenül is időszerűvé vált már.","shortLead":"Kevesebb személyes találkozást és gyorsabb ügyintézést szeretne a gazdaságvédelmi operatív törzs elérni, ehhez pedig...","id":"20201124_varga_mihaly_tervek_optorzs_penzugyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d3b1f0-1b9e-4594-96bc-04f966c2cf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_varga_mihaly_tervek_optorzs_penzugyek","timestamp":"2020. november. 24. 13:14","title":"Hatpontos tervet jelentett be Varga Mihály az ügyintézés és a fizetés felgyorsításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar nyelvvizsgát kell tenniük, és miután hazatértek, építeniük kell a helyi magyar közösséget.","shortLead":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar...","id":"20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181cb6d-342a-462f-9245-04ad3edfd266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","timestamp":"2020. november. 24. 15:45","title":"Külföldön élő fiatal magyaroknak indít ösztöndíjprogramot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube már teszteli, hogyan segíthet a tartalomkészítőknek fejezetekre osztani a videót, ami nem mellesleg a tartalomfogyasztók számára is hasznos újítás lehet.","shortLead":"A YouTube már teszteli, hogyan segíthet a tartalomkészítőknek fejezetekre osztani a videót, ami nem mellesleg...","id":"20201124_youtube_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe81912-c484-44c3-89cb-8a97c391338b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_youtube_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_algoritmus","timestamp":"2020. november. 24. 19:03","title":"Beveti a mesterséges intelligenciát a YouTube az egyik hasznos funkciójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f31f84-d17e-4978-adef-6dce0dc1fc93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ünnepek előtt várhatóan nagyobb lesz a közúti forgalom, ezért visszaállítják a hétvégi kamionstopot.","shortLead":"Az ünnepek előtt várhatóan nagyobb lesz a közúti forgalom, ezért visszaállítják a hétvégi kamionstopot.","id":"20201124_Jon_a_Jezuska_a_kamionok_vasarnap_nem_mehetnek_az_utakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f31f84-d17e-4978-adef-6dce0dc1fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3433a2f4-23ee-4746-9985-84688b903827","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Jon_a_Jezuska_a_kamionok_vasarnap_nem_mehetnek_az_utakra","timestamp":"2020. november. 24. 11:53","title":"Az adventi forgalom miatt nem mehetnek vasárnap az utakra a kamionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]