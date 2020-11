Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7604153-3e7a-47f3-b317-4f774f5fdbc4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Charles Darwin kézzel írta A fajok eredete című könyvének első vázlatát, amelyből alig maradt fenn néhány oldal az utókor számára. Most ebből tettek közzé kettőt.","shortLead":"Charles Darwin kézzel írta A fajok eredete című könyvének első vázlatát, amelyből alig maradt fenn néhány oldal...","id":"20201124_charles_darwin_a_fajok_eredete_kezirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7604153-3e7a-47f3-b317-4f774f5fdbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507459af-caff-4fa0-ae44-0685ac763814","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_charles_darwin_a_fajok_eredete_kezirat","timestamp":"2020. november. 24. 20:03","title":"Mostantól ön is megnézheti Charles Darwin kéziratát, ami megváltoztatta a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amolyan kettő az egyben megoldással rukkoltak elő amerikai kutatók: a légkörbe kerülő üvegházhatású gázokat és az élelmiszer-pazarlást is csökkentenék egyszerre. ","shortLead":"Amolyan kettő az egyben megoldással rukkoltak elő amerikai kutatók: a légkörbe kerülő üvegházhatású gázokat és...","id":"20201124_Felesleges_tejjel_kotnek_meg_a_tudosok_a_szendioxidot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580bbd6c-b8dd-4f3b-8848-5f1028306eb2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201124_Felesleges_tejjel_kotnek_meg_a_tudosok_a_szendioxidot","timestamp":"2020. november. 24. 11:57","title":"Kiöntésre ítélt tejjel kötnék meg a tudósok a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a975cc-fc80-4043-8b81-2d45bca02a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco M3 a gyártó szerint normál használat mellett 3 napig bírja egyetlen feltöltéssel.","shortLead":"A Poco M3 a gyártó szerint normál használat mellett 3 napig bírja egyetlen feltöltéssel.","id":"20201124_xiaomi_poco_m3_mobil_6000_mah_akkumulator_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a975cc-fc80-4043-8b81-2d45bca02a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d15c5-e02d-4565-8420-fda5024dac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_xiaomi_poco_m3_mobil_6000_mah_akkumulator_specifikacio","timestamp":"2020. november. 24. 16:03","title":"3 napos üzemidőt ígér a Xiaomiból kivált Poco új mobilja, 6000 mAh-s akkumulátor van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen, valószínűleg nem kell majd oltani.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4768a-337f-40a0-8b58-c92e923db66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 23. 12:03","title":"Egy magyar kórházigazgató szerint a koronavírus-fertőzésen átesetteket valószínűleg nem kell beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei.","shortLead":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben...","id":"20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85974aa7-69e2-4269-9100-c5f50efb2129","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","timestamp":"2020. november. 25. 09:24","title":"Gyomorforgató állapotok uralkodtak a csongrádi sütőüzemben, bezáratta a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek szerint a szervezettséggel nincs gond, a tájékoztatással viszont igen. ","shortLead":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek...","id":"20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5dc7ac-6bc5-4d08-959e-52af65eceedb","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 18:53","title":"Elindult a pedagógusok tesztelése, már találtak fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]