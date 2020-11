Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék megkerülte a Fideszt, a kormánypárt miatt ugyanis a Népjóléti bizottságban hetek óta nem tudták meghallgatni az operatív törzset.","shortLead":"Az ellenzék megkerülte a Fideszt, a kormánypárt miatt ugyanis a Népjóléti bizottságban hetek óta nem tudták...","id":"20201125_Kosa_Lajos_honvedelmi_bizottsag_muller_cecilia_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5500e3-0f01-4822-9ffe-86a26c8db432","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Kosa_Lajos_honvedelmi_bizottsag_muller_cecilia_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 25. 14:18","title":"Kósa Lajos engedett az ellenzéknek, támogatja Müller Cecília meghallgatását a Honvédelmi bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés fideszes elnöke osztrák kollégájával beszélt a járványügyi helyzetről.","shortLead":"Az Országgyűlés fideszes elnöke osztrák kollégájával beszélt a járványügyi helyzetről.","id":"20201124_kover_laszlo_koronavirus_jarvany_szigoritas_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24af573b-4011-4699-908e-93dca900f80a","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_kover_laszlo_koronavirus_jarvany_szigoritas_korlatozas","timestamp":"2020. november. 24. 21:46","title":"Kövér László szerint nem szigorít tovább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a közelgő amerikai ünnep, a hálaadás apropóján jelentette be, hogy ezután akár 24 órán át megszakítás nélkül is lehet ingyenesen videotelefonálni a Teams szolgáltatásban.","shortLead":"A Microsoft a közelgő amerikai ünnep, a hálaadás apropóján jelentette be, hogy ezután akár 24 órán át megszakítás...","id":"20201124_micrososft_teams_24_oras_videocseveges_hossza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce68f39d-4130-4bee-b446-ae2e7f9644a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_micrososft_teams_24_oras_videocseveges_hossza","timestamp":"2020. november. 24. 10:33","title":"Most már egyhuzamban 24 órán át is lehet videotelefonálni a Teams-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután döntenek az enyhítésről.","shortLead":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután...","id":"20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d5e323-bf31-424e-b793-0eaaf9c50f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","timestamp":"2020. november. 24. 19:52","title":"A karácsony előtt lazíthatnak a korlátozásokon Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","shortLead":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","id":"20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3e5e8d-201e-4127-a8a2-26014a8e2d04","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","timestamp":"2020. november. 23. 18:12","title":"121 települést ad át Örményország Azerbajdzsánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","shortLead":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","id":"20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fb9a5-d69e-4833-941d-58511cf5a1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","timestamp":"2020. november. 24. 16:17","title":"Jó hír a magyar gazdaságnak: a vártnál kisebb pofont kapott a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97f231-e9f8-406e-ad06-d144f08b1ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 25. 13:16","title":"Egy 21 éves nő is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is hasonló befolyást szerezzen.","shortLead":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános...","id":"20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d928f85-f4aa-450b-ac29-d989080da77d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","timestamp":"2020. november. 23. 20:10","title":"Engedélyezte az MNB a Hungarikum Alkusz tulajdonszerzését a CIG Pannónia Életbiztosítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]