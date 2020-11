Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1825b1-6374-459a-a479-c7b23de4d36a","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","timestamp":"2020. november. 25. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Clooney és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","shortLead":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","id":"20201126_Alkalmazott_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5da10-ef42-4a97-a52c-641fdb50ccb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_Alkalmazott_Disney","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Több mint 30 ezer alkalmazottat küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","shortLead":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a43076-0cd7-4b44-926e-61adf65821c4","keywords":null,"link":"/elet/20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","timestamp":"2020. november. 24. 19:14","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi környezetvédők szerint a halak károsíthatják a környezetet.","shortLead":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi...","id":"20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4fd79c-f5b4-47b5-ad89-bd83562cb93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","timestamp":"2020. november. 25. 18:10","title":"Megszökött 50 ezer lazac egy ausztrál halgazdaságból, a környezetvédők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet élt.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet...","id":"20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc4f5-5210-4629-842f-d69c962fc5f1","keywords":null,"link":"/360/20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"Maradona nem csak focista, popsztár és népi hős is volt egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány ezen a szabályon is változtatott. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ezen a szabályon is változtatott. ","id":"20201126_a_kormany_kozmunka_feltetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c24bfbf-b34c-4d93-9e98-2a6f4945127a","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_a_kormany_kozmunka_feltetel","timestamp":"2020. november. 26. 11:11","title":"Könnyített a kormány a közfoglalkoztatás feltételein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen fogvatartás körülményei miatt megítélt összeget továbbra is ki kellene fizetni, de a pénzhez sokkal könnyebben hozzáférhetne az állam. Az igazságügyi tárca javaslatai között több olyan is szerepel, ami az áldozatokat segítené.","shortLead":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen...","id":"20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902ab1d-ffb7-4976-a08c-0a09aed7b74c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Elkészült a törvényjavaslat: adótartozást is behajthatna a börtönkártérítésekből az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]