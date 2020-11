Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06aa3f83-338b-4def-8b67-917df0008ff7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201126_Marabu_Feknyuz_Veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06aa3f83-338b-4def-8b67-917df0008ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f19f440-8281-48f0-b44d-ce6247420658","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Marabu_Feknyuz_Veto","timestamp":"2020. november. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vétó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegendát nemrég műtötték, de akkor az orvosok azt mondták, nem várható komplikáció.","shortLead":"Az argentin focilegendát nemrég műtötték, de akkor az orvosok azt mondták, nem várható komplikáció.","id":"20201125_diego_maradona_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e2f34b-333d-43b2-b92e-b9e19d0cf352","keywords":null,"link":"/sport/20201125_diego_maradona_halal","timestamp":"2020. november. 25. 17:33","title":"60 éves korában meghalt Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. 