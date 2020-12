Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért szereztem nyaralót vagy lakást a kontinensen, ha nem tölthetek ott annyi időt amennyit csak szeretnék? Ezen dühöng több mint félmillió brit polgár a Daily Mail beszámolója szerint.","shortLead":"Miért szereztem nyaralót vagy lakást a kontinensen, ha nem tölthetek ott annyi időt amennyit csak szeretnék? Ezen...","id":"20201201_A_Brexit_nem_vart_mellekhatasa_vege_a_hosszu_nyaralasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8516ebef-f221-4b42-866f-c66896058dd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_A_Brexit_nem_vart_mellekhatasa_vege_a_hosszu_nyaralasoknak","timestamp":"2020. december. 01. 18:03","title":"A Brexit nem várt mellékhatása: vége a hosszú nyaralásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap hajnalban lépett be a Föld légkörébe, így vált meteorrá az a meteorit, ami Japán felett robbant darabokra.","shortLead":"Vasárnap hajnalban lépett be a Föld légkörébe, így vált meteorrá az a meteorit, ami Japán felett robbant darabokra.","id":"20201202_tuzgomb_robbanas_meteor_bolida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efdbdda-cf53-49ee-9685-8fc64d59ea27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_tuzgomb_robbanas_meteor_bolida","timestamp":"2020. december. 02. 09:03","title":"Tűzgömb jelent meg Japán felett, akkora, hogy beragyogta az éjszakát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2020 első tíz hónapja azóta volt a legmelegebb a kontinens történetében, mióta hőmérőjük van a meteorológusoknak. De a Meteorológiai Világszervezet friss klímajelentése más lesújtó tényekről is beszámol.","shortLead":"2020 első tíz hónapja azóta volt a legmelegebb a kontinens történetében, mióta hőmérőjük van a meteorológusoknak. De...","id":"20201202_2020_hoseg_rekord_globalis_felmelegedes_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738e838d-d859-42b4-848b-6eaf44e92c32","keywords":null,"link":"/zhvg/20201202_2020_hoseg_rekord_globalis_felmelegedes_europa","timestamp":"2020. december. 02. 17:22","title":"Soha nem mért forróság volt Európában az év első 10 hónapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","id":"20201202_meghalt_vojnik_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e1f4f-d25c-4281-a8e7-37c2bbbf136f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_meghalt_vojnik_maria","timestamp":"2020. december. 02. 16:31","title":"Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz, amelyhez amerikai kutatók fejlesztettek alkalmazást. ","shortLead":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz...","id":"202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095940f7-9c33-414b-8340-bbb51ace71b0","keywords":null,"link":"/360/202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Van egy gyűrű, amely 90%-os valószínűséggel jelezheti, ha viselője koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette, hogy transznemű, és Elliot Page néven éli tovább az életét. Boldog, de fél a támadásoktól és az erőszaktól.","shortLead":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette...","id":"20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4c421f-1a3a-460f-b03f-5d252510267b","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","timestamp":"2020. december. 02. 12:20","title":"Transzneműként bújt elő Elliot Page hollywoodi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavaly augusztus és idén július között olyan nagymértékű volt az erdőirtás az Amazonas-medence brazíliai részén, hogy arra 2008 óta nem volt példa – közölte a brazil tudományos és technológiai minisztérium űr- és légkörkutatási intézete (INPE), amelynek feladata az esőerdők állapotának figyelemmel kísérése.","shortLead":"Tavaly augusztus és idén július között olyan nagymértékű volt az erdőirtás az Amazonas-medence brazíliai részén...","id":"20201201_erdoirtas_amazonia_klimavaltozas_termeszetrombolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d9b54f-e1b1-45d6-89ab-73421a88572d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_erdoirtas_amazonia_klimavaltozas_termeszetrombolas","timestamp":"2020. december. 01. 22:57","title":"2008 óta nem volt ilyen nagymértékű erdőirtás Amazóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fb540c-c60f-4881-b9cd-0b4a348c84f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kemény büntetést kapott egy autós, aki a rendőrség szerint az Andrássy úton száguldozott idén nyáron egyik hajnalban. Bizonyítékként egy olyan fotót csatoltak, amin lényegében csak az autója két világító fényszórója látszik. ","shortLead":"Kemény büntetést kapott egy autós, aki a rendőrség szerint az Andrássy úton száguldozott idén nyáron egyik hajnalban...","id":"20201201_Egy_felismerhetetlen_kep_alapjan_birsagoltak_300_ezer_forintra_egy_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fb540c-c60f-4881-b9cd-0b4a348c84f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e13844c-7ba5-42c3-9f48-5a88da18bc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Egy_felismerhetetlen_kep_alapjan_birsagoltak_300_ezer_forintra_egy_autost","timestamp":"2020. december. 01. 17:27","title":"Felismerhetetlen kép alapján bírságoltak 300 ezer forintra egy autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]