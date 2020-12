Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető-igazgatója a hvg360-nak adott interjúban. A Fidesz ezután sem fog visszafogottabban beszélni a melegekről, viszont egymást érhetik a magánéleti botrányok a sajtóban. ","shortLead":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett...","id":"20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6805b6-4671-48d8-aece-4307ffd4bb1a","keywords":null,"link":"/360/20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 06:30","title":"Krekó Péter: A szexbotrány erős szimbólum, ezért nem úszta meg Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3 millió forintot – utólag visszakaphatunk a Magyar Államkincstártól. Ehhez azonban vállalkozási szerződésre van szükség, vagyis szakembert kell megbíznunk olyan munkák esetében is, amelyeket mi magunk is el tudnánk végezni. Nem támogatják például a festéket, ha mi magunk festjük ki a lakást, mint ahogy a megvásárolt laminált parkettát sem számolhatjuk el, ha mi raktuk le azokat. A Bankmonitor szakértői ezért annak jártak utána, hogy mikor érheti meg a támogatást kihasználni, és mikor érdemesebb inkább magunknak elvégezni a munkát, még ha emiatt el is esünk az „ingyen” pénztől.","shortLead":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3...","id":"20201203_Felujitasi_tamogatas_neha_megeri_inkabb_magunknak_vegezni_a_munkat_megha_emiatt_le_is_mondunk_az_ingyen_penzrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ec0dc-a2c3-445c-9742-1f371e185661","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Felujitasi_tamogatas_neha_megeri_inkabb_magunknak_vegezni_a_munkat_megha_emiatt_le_is_mondunk_az_ingyen_penzrol","timestamp":"2020. december. 03. 09:10","title":"Felújítási támogatás: néha megéri inkább magunknak végezni a munkát, még ha emiatt le is mondunk az ingyenpénzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f855a5-ffb3-4b71-8df7-4a72734e0209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József állítólag azt mondta magáról, hogy ő is szervezett hasonló bulikat az otthonában. ","shortLead":"Szájer József állítólag azt mondta magáról, hogy ő is szervezett hasonló bulikat az otthonában. ","id":"20201202_szajer_jozsef_orgia_szervezo_nyilatkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f855a5-ffb3-4b71-8df7-4a72734e0209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2b4bb1-e94b-42ee-9275-90d34eabb382","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_orgia_szervezo_nyilatkozik","timestamp":"2020. december. 02. 21:05","title":"Újabb részleteket árult el Szájerről a brüsszeli parti szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság áldozata egyelőre hiábavaló. A fertőzés terjed, a kórházak már alig bírják a terhelést, a halálos áldozatok száma pedig egymillió főre vetítve kétszer magasabb, mint a legsötétebb amerikai napokon. Mégis a lazítás az, amiről a kormány beszélne.","shortLead":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság...","id":"202049_tobbszor_mutott_statisztikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5632bf-aeaf-422d-8166-c4fc2fa1d77f","keywords":null,"link":"/360/202049_tobbszor_mutott_statisztikak","timestamp":"2020. december. 03. 07:00","title":"Az összeomlás küszöbén: \"A lélegeztetett beteg legalább nem agresszív\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte, hogy erre tekintettel vonják vissza a kizárása érdekében benyújtott indítványt.","shortLead":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte...","id":"20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dcc277-1981-4e98-8e29-6af3524fa770","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","timestamp":"2020. december. 04. 10:46","title":"Bocsánatot kért Deutsch Tamás Manfred Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad a szavazáskor.","shortLead":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad...","id":"20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0b2a8-e855-4ce2-b87d-d3ff5c80aed8","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Elutasíthatja az Európai Bíróság Magyarország keresetét a Sargentini-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő szombatig kellene utalni a nyugdíjakat, de a karácsony miatt a szokásosnál hamarabb megtörténik.","shortLead":"Jövő szombatig kellene utalni a nyugdíjakat, de a karácsony miatt a szokásosnál hamarabb megtörténik.","id":"20201203_December_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e82b8e-d72c-4ca7-bd6a-3c2464a51237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_December_nyugdij","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Decemberben korábban érkezik a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Számos nagy jogi csatát folytat és folytatott az Európai Bíróság előtt a magyar kormány. Általában az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásai jutnak el peres szakaszba, de Magyarország az uniós intézmények döntéseit is megtámadja – ehhez természetesen joga van. Ezek az ügyek mind politikai természetűek és kivétel nélkül mindegyikben elbukott vagy vesztésre áll a magyar kormány.","shortLead":"Számos nagy jogi csatát folytat és folytatott az Európai Bíróság előtt a magyar kormány. Általában az Európai Bizottság...","id":"20201203_Sorra_dolnek_meg_a_kormany_jogi_ervei_europai_szinten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f857b1-0af5-42e1-b73b-8a1a79134df6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Sorra_dolnek_meg_a_kormany_jogi_ervei_europai_szinten","timestamp":"2020. december. 03. 13:52","title":"Sorra dőlnek meg a kormány jogi érvei európai szinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]