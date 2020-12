Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és üzenetküldésre használhatjuk, hanem az életünk szinte minden szegmensében képes segítséget nyújtani. Ehhez viszont jó, ha ismerjük a megfelelő applikációkat. Tudta, hogy létezik app arra is, hogy megtaláljuk az éppen nekünk való alkalmazást? Cikkünkben mutatunk pár példát. \r

","shortLead":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és...","id":"huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52613a2b-75b6-488e-aec5-8a2452660ef8","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","timestamp":"2020. december. 02. 15:30","title":"Fogd a telefonod és éld az életed, ennyire egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","shortLead":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","id":"20201203_epitoipar_munka_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22061db5-8844-4c95-978f-0756b78cffcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_epitoipar_munka_felmeres","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"Vannak építőipari szakemberek, akik 2021-re már nem is tudnak munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003abf31-947c-4777-bb26-b1e4d5524cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak hasznos, de igen fontos az a frissítés, amely az IKEA Home Smart nevű applikációjához és az egész okosotthonos szisztémát összefogó rendszeréhez érkezett.","shortLead":"Nemcsak hasznos, de igen fontos az a frissítés, amely az IKEA Home Smart nevű applikációjához és az egész okosotthonos...","id":"20201204_ikea_symfonisk_okosotthon_jeltovabbito_vilagitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=003abf31-947c-4777-bb26-b1e4d5524cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605c7e4b-6ee8-4d2d-858f-263a152c5ec5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_ikea_symfonisk_okosotthon_jeltovabbito_vilagitas","timestamp":"2020. december. 04. 10:03","title":"Nagy újítást kapott az IKEA okosotthonos rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","shortLead":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","id":"20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127d78da-e28e-4e60-a264-867af509b724","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","timestamp":"2020. december. 04. 09:16","title":"Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf40cf1-8460-450e-87df-9a70c2bd9543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a legnagyobb mértékben Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten és Győrben nőtt az új fertőzöttek száma. \r

","shortLead":"Az operatív törzs szerint a legnagyobb mértékben Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten és Győrben nőtt az új...","id":"20201203_Muller_Cecilia_karacsony_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cf40cf1-8460-450e-87df-9a70c2bd9543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca695476-f4aa-4e93-8940-ca057793e301","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Muller_Cecilia_karacsony_koronavirus","timestamp":"2020. december. 03. 15:09","title":"Jővő héten dönt a kormány a karácsonyi időszak járványügyi intézkedéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","shortLead":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","id":"20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833142a1-b04c-4d9d-ba81-836dc95f814a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","timestamp":"2020. december. 03. 15:40","title":"Ugrik a lengyel kenguru: itt készül Európa elektromos autóbuszainak egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2020. december. 04. 07:30","title":"Miből sütjük a kenyeret a következő évtizedekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]