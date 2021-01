Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","shortLead":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","id":"20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fae3a8-b3b5-4690-a350-d9326cedf325","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","timestamp":"2021. január. 02. 15:38","title":"Lehet, hogy mégsem hal ki a Swinhoe-lágyhéjúteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","shortLead":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","id":"20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461e665b-105b-4a6f-8bbf-f9c0e6f1b397","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","timestamp":"2021. január. 03. 19:10","title":"Úgy beszakadt a mozis piac, hogy még a Mindörökké rosszfiúkat is lenyomta egy kínai háborús film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56e1315-b168-4f19-97b2-9ef392a6b1bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvannyolc éves korában, tragikus hirtelenséggel, álmában hunyt el a legendás edző.","shortLead":"Hatvannyolc éves korában, tragikus hirtelenséggel, álmában hunyt el a legendás edző.","id":"20210103_Elhunyt_a_kajakkenu_mesteredzo_Ludasi_Robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56e1315-b168-4f19-97b2-9ef392a6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb9d7f6-7525-400f-a3e4-073a1f0eae22","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elhunyt_a_kajakkenu_mesteredzo_Ludasi_Robert","timestamp":"2021. január. 03. 13:50","title":"Elhunyt a kajak-kenu mesteredző, Ludasi Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár Trump számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív lépéseket, írja Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász.","shortLead":"Bár Trump számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív...","id":"20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5dc6f-3897-422e-90c3-0ff439ca376a","keywords":null,"link":"/360/20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","timestamp":"2021. január. 02. 09:00","title":"Stiglitz: Biden azonnal tehet a világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es szintre esett vissza az orosz olajtermelés az OPEC+ keretében vállalt termeléskorlátozás és a koronavírus-válság okán bekövetkezett keresletcsökkenés miatt.","shortLead":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es...","id":"20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb20c51f-a78c-45b6-98b1-c7229d3e75e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","timestamp":"2021. január. 02. 12:15","title":"Egy évtizeddel korábbi szintre vetette vissza az orosz olajtermelést a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi a szükségleteket.","shortLead":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi...","id":"20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38e105f-9835-48fc-8e5c-6268bcde4b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","timestamp":"2021. január. 02. 18:09","title":"A Vatikánba is megérkezett a vakcina, nem tudni, beoltják-e a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]