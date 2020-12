Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország keleti és déli részein lehet 10 foknál is több.","shortLead":"Az ország keleti és déli részein lehet 10 foknál is több.","id":"20201230_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea182bb-03d1-43a7-9251-5db7327cc339","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_idojaras_omsz","timestamp":"2020. december. 30. 05:22","title":"Marad a 10 fok körüli idő, visszatér az eső is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98beab2-c273-4c61-b6b9-d4dcf624101f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehetséges, hogy a piac is a járvány áldozatává vált.","shortLead":"Lehetséges, hogy a piac is a járvány áldozatává vált.","id":"20201228_bezar_belvarosi_piac_sef_utcaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98beab2-c273-4c61-b6b9-d4dcf624101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc21a5-59b0-44d7-9364-2ce7e69de7f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_bezar_belvarosi_piac_sef_utcaja","timestamp":"2020. december. 28. 14:39","title":"Hónapokra bezár a Belvárosi Piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","shortLead":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","id":"20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c9462-6d71-4877-a8a1-fe4ec4206377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 18:01","title":"Közel 600 ezren regisztráltak eddig a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","shortLead":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","id":"20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdf4cbb-0bff-42d5-b10e-0f74b5c6a0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","timestamp":"2020. december. 29. 17:14","title":"Olaszországban is megmozdult a föld a horvát földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek...","id":"20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3805e-e82b-4b45-9f83-ad07264608fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","timestamp":"2020. december. 28. 20:00","title":"2020 tesztautói a legcukibbtól a legdurvábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]