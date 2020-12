Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","shortLead":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","id":"20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3035ac5e-23c4-47a9-a0f9-87432e78564c","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","timestamp":"2020. december. 06. 09:04","title":"6697 új fertőzöttet találtak, 162 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","id":"20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afce7dd6-ff4b-4874-bc04-762ed3e24489","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 07. 15:59","title":"December 19-én, szűk családi körben temetik Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval könnyebben lehet majd eligazodni a rengeteg megnyitott fül között a Chrome böngészőben, ha a népszerűbb platformokra is megérkezik a szoftverbe épített kis kereső.","shortLead":"Jóval könnyebben lehet majd eligazodni a rengeteg megnyitott fül között a Chrome böngészőben, ha a népszerűbb...","id":"20201207_googe_chrome_bongeszo_kereses_megnyitott_lapokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c06a1a-8228-43d4-9f36-1c243da61aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_googe_chrome_bongeszo_kereses_megnyitott_lapokban","timestamp":"2020. december. 07. 08:33","title":"Hatalmas segítséget kapnak a Chrome böngészőt használók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó kapszula a Földre.","shortLead":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó...","id":"20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc99e9-ddf3-45a1-8e77-2e1ba124b859","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2020. december. 07. 16:03","title":"4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Földre a japán űrkapszula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget...","id":"20201207_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7cd0-ad1d-40d6-acfe-5f16fd673a55","keywords":null,"link":"/360/20201207_Radar360","timestamp":"2020. december. 07. 08:00","title":"Radar360: Kiderülnek a karácsonyi szabályok, sportra több ment, mint az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","shortLead":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","id":"20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849fa234-70b1-40f4-a129-c63f8639261d","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","timestamp":"2020. december. 06. 21:54","title":"Román választás: Mindkét oldal győztesnek tekinti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük a nézetkülönbségek.","shortLead":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük...","id":"20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21f0f6b-c7fa-4866-be5b-1b1176158500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. december. 07. 20:48","title":"Még mindig nincsenek meg a Brexit-megállapodás feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","shortLead":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","id":"20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb4019-0975-4f7b-a60f-0aac3d21909a","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","timestamp":"2020. december. 06. 11:35","title":"Fidesz-irodáknál plakátolt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]