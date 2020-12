Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar.","shortLead":"Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar.","id":"20201206_A_Jobbik_meg_nem_dontott_a_kozos_listarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90380631-ef3f-464d-9b0e-554013062e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_A_Jobbik_meg_nem_dontott_a_kozos_listarol","timestamp":"2020. december. 06. 16:24","title":"A Jobbik még nem döntött a közös listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","shortLead":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","id":"20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2450542d-00b5-4e74-a3db-a6916637d1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","timestamp":"2020. december. 07. 21:53","title":"A második újraszámlálást is Biden nyerte Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nasa már közel jár a döntéshez, hogy bejelentse, melyik cég fogja építeni az első, magánúton épített holdjárót, amivel 2024-ben űrhajósokat küldenének majd a Holdra. ","shortLead":"A Nasa már közel jár a döntéshez, hogy bejelentse, melyik cég fogja építeni az első, magánúton épített holdjárót...","id":"20201206_Jeff_Bezos_urcege_kuldene_eloszor_not_a_Holdra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865744fa-d739-4ee8-af19-80de156c0350","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Jeff_Bezos_urcege_kuldene_eloszor_not_a_Holdra","timestamp":"2020. december. 06. 14:23","title":"Jeff Bezos űrcége küldene először nőt a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d403db6-d6a8-40df-97f0-87e201cf0b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl vagyunk advent második vasárnapján is, a karácsony azonban még elég messze van ahhoz, hogy igazán átérezzük a hangulatát. Különösen, hogy az idei évben akad pont elég nehézség, ami eltereli a figyelmünket az ünnepről. A karácsonyfák azonban a legtöbb városban már állnak, és jelzik, hogy a karácsony nem marad el idén sem, még akkor sem, ha más lesz, mint eddig.

","shortLead":"Túl vagyunk advent második vasárnapján is, a karácsony azonban még elég messze van ahhoz, hogy igazán átérezzük...","id":"20201207_karacsonyfak_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d403db6-d6a8-40df-97f0-87e201cf0b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed715c-72dd-4d4b-94bd-d82685d22b7c","keywords":null,"link":"/elet/20201207_karacsonyfak_2020","timestamp":"2020. december. 07. 11:38","title":"Hiányzik a karácsonyi hangulat? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","id":"20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c53139a-7045-4772-9705-f264ffc16af2","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","timestamp":"2020. december. 06. 17:53","title":"Van, amiről Szájer József még nem mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett őket hozzák helyzetbe.","shortLead":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett...","id":"20201207_boltok_vasarlas_multik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7159990-eea6-4843-9d61-6715c16b9dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_boltok_vasarlas_multik","timestamp":"2020. december. 07. 08:06","title":"Magyar boltosok álltak ki az ötlet mellett, hogy a kormány kiszorítsa mellőlük a multikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","shortLead":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","id":"20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4425b-97cb-410b-85ce-593e29467279","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","timestamp":"2020. december. 08. 06:41","title":"Itthon is beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]