[{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusról novemberben közölte a pártja, hogy megfertőződött.","shortLead":"A politikusról novemberben közölte a pártja, hogy megfertőződött.","id":"20201207_aradszki_andras_kdnp_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8db6bc-5988-4d44-83d3-c494deddfe28","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_aradszki_andras_kdnp_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. december. 07. 19:27","title":"Intenzív osztályon kezelik a KDNP-s Aradszki Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","id":"20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08390cb6-0332-4ced-b747-6241afe2daa9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","timestamp":"2020. december. 07. 11:54","title":"Az Alpok gleccsereinek 92 százaléka eltűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most képtelen az örök optimizmusát átültetni a magyar politikai helyzetre. Próbál azonban tenni azért, hogy a társadalom elfogadóbb legyen, ezért vesz rész a Nyitottak vagyunk legújabb kampányában, amelynek célja megmutatni: mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni. A kampányban olyan emberek történeteit gyűjtik, akiket hátrány ér, vagy akik nem mindig láthatóak fogyatékosságuk, vallásuk, etnikai hovatartozásuk vagy szexuális orientációjuk miatt.","shortLead":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most...","id":"20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754b5706-13df-49b9-9c85-ce41506ea419","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","timestamp":"2020. december. 07. 20:00","title":"„Itt is lehetnek LMBTQ-mentes zónák, csak Meseország-mentes zónáknak fogják hívni őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jövőre is gondolt a Salzburg, amikor szerződtették a magyar tehetséget.","shortLead":"A jövőre is gondolt a Salzburg, amikor szerződtették a magyar tehetséget.","id":"20201207_szoboszlai_szerzodes_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76561986-3342-4d6a-b02b-e3e43d6bceee","keywords":null,"link":"/sport/20201207_szoboszlai_szerzodes_atigazolas","timestamp":"2020. december. 07. 18:21","title":"Van egy kitétel Szoboszlai szerződésében, amivel nagyon jól járhat a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi élettartam –, hanem hogy mindez mikor következik be - mutatnak rá A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író.","shortLead":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi...","id":"20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003cb6b-26c1-4e60-9dfe-f3520d16c163","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","timestamp":"2020. december. 06. 19:15","title":"A hosszú élet jövője: íme néhány ígéretes öregedésmegelőző technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó kapszula a Földre.","shortLead":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó...","id":"20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc99e9-ddf3-45a1-8e77-2e1ba124b859","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2020. december. 07. 16:03","title":"4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Földre a japán űrkapszula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti egy napvilágra került szabadalom.","shortLead":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti...","id":"20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce19ba29-fa67-4ea2-bf6e-8d478a6b53d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:03","title":"A Sony titokban már dolgozik a PlayStation 5 nagytestvérén, két videokártya lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GVH rábólintott az ügyletre.","shortLead":"A GVH rábólintott az ügyletre.","id":"20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc8511-cec8-412a-84fc-db9c38314180","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 19:32","title":"Megszerezte a 4iG a DTSM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]