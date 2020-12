Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"","category":"elet","description":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","shortLead":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","id":"20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05ed0d-187c-466c-ba0b-57139499aa2a","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","timestamp":"2020. december. 08. 11:44","title":"Már nem olyan könnyű az anorexiát népszerűsíteni a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","id":"20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afce7dd6-ff4b-4874-bc04-762ed3e24489","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 07. 15:59","title":"December 19-én, szűk családi körben temetik Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Iowai Egyetem tudósai egy napkitörésből származó elektronsugárzást figyeltek meg, hogy miként viselkedik a csillagközi térbe kilépve.","shortLead":"Az amerikai Iowai Egyetem tudósai egy napkitörésből származó elektronsugárzást figyeltek meg, hogy miként viselkedik...","id":"20201207_voyager_urszonda_kozmikus_sugarzas_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d04454d-e2f2-49bd-afb0-7b56b7006702","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_voyager_urszonda_kozmikus_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. december. 07. 15:03","title":"Bekapcsolták a Voyager-űrszondák műszereit, a kozmikus sugárzás új fajtáját figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","shortLead":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","id":"20201208_szajer_szivoszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8efe8a-4544-4a40-86b7-a4a109f3e1ca","keywords":null,"link":"/elet/20201208_szajer_szivoszal","timestamp":"2020. december. 08. 16:23","title":"Ha szeretne otthonra egy ereszcsatornán mászó Szájer-figurát, itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be Magyarországon. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója.","shortLead":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be...","id":"20201208_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3443711c-e7e5-4ca0-8922-31109bac38b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_operativ_torzs","timestamp":"2020. december. 08. 11:58","title":"Müller Cecília: Platót érhettünk el a járványban, de még nem lehet lazítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk. Bár már tavasszal is voltak hasonló videók, a mostani kísérlet felvétele különösen látványosra sikerült.","shortLead":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk...","id":"20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd323e4-f397-43f5-bde8-8dabf9597365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 08:03","title":"Videón a tény: így állítja meg az arcmaszk a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","shortLead":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","id":"20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548571-782c-42a9-8e67-5ba62f121636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 09:13","title":"A kolbászért, a párizsiért és gyümölcsért is többet kell ma fizetni, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]