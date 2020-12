Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya maga jelentette be a gyilkosságot a rendőrségen.","shortLead":"Az anya maga jelentette be a gyilkosságot a rendőrségen.","id":"20201208_Kenyszergyogykezeles_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7adf01-c515-4d5e-a537-25f2e47df6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Kenyszergyogykezeles_gyermek","timestamp":"2020. december. 08. 16:01","title":"Kényszergyógykezelésre ítélték a nőt, aki megölte az egyéves gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 8 ezer beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Már több mint 8 ezer beteget ápolnak kórházban.","id":"20201208_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4ad6fb-34af-45d5-b256-477c93582cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 08. 08:52","title":"Koronavírus: jelentősen visszaesett az új fertőzöttek száma, 136 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és a rendkívül gyors fejlesztést tartják gyanúsnak az egészségügyben dolgozók, akik – ha tehetnék – visszautasítanák a vakcinát.","shortLead":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és...","id":"20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2986d-7131-4824-85b2-664d22c6e5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","timestamp":"2020. december. 08. 15:24","title":"Orosz orvosok is bizalmatlanok a Szputnyik V vakcina iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","shortLead":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","id":"20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9364687-6cdc-4e5f-80e8-6175c82b7f8c","keywords":null,"link":"/elet/20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 09:26","title":"A Neoton egykori énekesnője Szanyi Tibor pártját erősíti a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai Baringo-tóban.","shortLead":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai...","id":"20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52369278-8017-407c-b600-777c4877945d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","timestamp":"2020. december. 08. 07:33","title":"Hajón menekítettek ki két ritka zsiráfot egy \"süllyedő\" szigetről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","shortLead":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","id":"20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe387e5-ea57-4506-86b4-8fef99694457","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","timestamp":"2020. december. 08. 21:46","title":"Elöntötte a víz a velencei Szent Márk teret, mert nem kapcsolták be a zsiliprendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]