[{"available":true,"c_guid":"05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére.\r

","shortLead":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon...","id":"20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e47b1a-ffc0-47ed-8e43-09176f11ad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","timestamp":"2020. december. 09. 06:04","title":"Először lehet afroamerikai védelmi minisztere az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora örült a novemberben jött korlátozásoknak, mert elmondása szerint a magyar egészségügyi rendszerben tartósan 1000 beteg lélegeztetésére van kapacitás.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora örült a novemberben jött korlátozásoknak, mert elmondása szerint a magyar egészségügyi...","id":"20201209_merkely_bela_koronavirus_lelegeztetes_magyar_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52ad12-1ee9-4137-a98d-45997c166349","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_merkely_bela_koronavirus_lelegeztetes_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 09. 22:14","title":"Merkely Béla: A járvány platón van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee márka gyártója, hogy pénzt szerezzen a kéretlen hirdetésekből. Nagyon komoly büntetést kapott ezért.","shortLead":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee...","id":"20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc8cfa-7abc-4f64-b4d6-f0ab0acb0c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","timestamp":"2020. december. 09. 09:03","title":"20 millió androidos telefonról derült ki, hogy gyárilag kémprogram került rá – börtön lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból préselnek ki 1458 Nm nyomatékot.","shortLead":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból...","id":"20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e30fc0-d402-49ce-955b-dfe6ee37c541","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","timestamp":"2020. december. 09. 12:56","title":"Egy hétvégi házat simán elvontat a legújabb RAM pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó villamosenergia termelésére. ","shortLead":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó...","id":"20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f62d3-a438-4195-842e-bf6bae9c01e5","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","timestamp":"2020. december. 10. 12:50","title":"Megújuló energiára kapott engedélyt az egyik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","id":"20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ac72-f588-429c-b675-8607aad564ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","timestamp":"2020. december. 09. 15:56","title":"Orbán: Este tárgyalások, reggel partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","shortLead":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","id":"20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402a31f-ad2b-4f02-b4d9-9517be96fc73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 18:57","title":"Másfélszer annyian vallották magukat munkanélkülinek, mint ahányan hivatalosan azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]