Újabb dokumentum bizonyítja, hogy körözik a brüsszeli szexorgiát szervező férfit

[{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ez.","shortLead":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt...","id":"20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84b72fd-afd4-4c95-a741-ae70bb348900","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","timestamp":"2020. december. 09. 17:46","title":"Polt átpasszolta a rendőrségnek a Gődény elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két csillagászati kutatócsoport is vitatja, hogy a Vénusz légkörében talált nyomok valóban az életre utaló foszfin jelenlétét jelzik.","shortLead":"Két csillagászati kutatócsoport is vitatja, hogy a Vénusz légkörében talált nyomok valóban az életre utaló foszfin...","id":"20201209_foszfin_a_venusz_legkoreben_nincs_jele_potencialis_eletnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61da9e19-b404-40d3-9d1f-8b973c0b0c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_foszfin_a_venusz_legkoreben_nincs_jele_potencialis_eletnek","timestamp":"2020. december. 09. 07:33","title":"Mégsem a potenciális élet jeleit találták meg a Vénuszon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly hackertámadás érte.","shortLead":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly...","id":"20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ce3700-a493-4cc6-a1f5-839a024c5578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","timestamp":"2020. december. 09. 20:25","title":"Kifinomult hackertámadás érte az egyik legismertebb kiberbiztonsági céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia politikus bejelentette azt is, hogy támogatni fog egy lengyel abortuszjogi szervezetet.","shortLead":"A francia politikus bejelentette azt is, hogy támogatni fog egy lengyel abortuszjogi szervezetet.","id":"20201208_Coming_out_Clement_Beaune","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2340fa-0247-41b1-be3c-a5357bb18594","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Coming_out_Clement_Beaune","timestamp":"2020. december. 08. 19:26","title":"Coming outolt Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai koronavírus-vakcina. A mellékhatásokról szűkszavúan nyilatkoztak, csak annyit közöltek, hogy nem merültek fel komoly problémák.","shortLead":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai...","id":"20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666dc1c4-01ff-4e9c-97b2-c3612d3a78fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","timestamp":"2020. december. 09. 12:39","title":"Először közöltek infót arról, hogy mennyire hatékony a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás hiányosságairól.","shortLead":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás...","id":"20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0c8932-e552-4172-9843-50b85a2cb325","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. december. 10. 11:52","title":"A betegellátást veszélyezteti az orvosok cenzúrázása a MOK megyei elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini Állami Balett azt ígéri, hogy változtat a működésén.","shortLead":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini...","id":"20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540af040-455f-4002-81df-5a1a02bd27bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","timestamp":"2020. december. 09. 08:43","title":"Rasszizmussal vádolta meg Európa egyik legnagyobb társulatát az egyik táncosuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni. Szexbotrány-krónika az elmúlt 60 évből. ","shortLead":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni...","id":"20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a095c7a3-c864-4efb-aa8f-60c975a4ee2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","timestamp":"2020. december. 09. 19:00","title":"Szexbotrányok, kényes afférok – nem minden politikus bukott bele, mint Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]