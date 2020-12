Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6100ea-ee3c-4cdd-8be4-64e0ec261e16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig csak másfél hónapja gyújtottuk be a kályhákat. A lakástüzek okai a legtöbbször emberi mulasztásra vezethetők vissza, figyelmeztet a Katasztrófavédelem.","shortLead":"Pedig csak másfél hónapja gyújtottuk be a kályhákat. A lakástüzek okai a legtöbbször emberi mulasztásra vezethetők...","id":"20201130_Huszonnegyen_hunytak_el_lakastuzben_a_mostani_futesi_szezonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6100ea-ee3c-4cdd-8be4-64e0ec261e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfa91fe-6b9f-4896-9e7f-fbd923d712f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Huszonnegyen_hunytak_el_lakastuzben_a_mostani_futesi_szezonban","timestamp":"2020. november. 30. 19:08","title":"Huszonnégyen hunytak el lakástűzben a mostani fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették a korlátozásokat, és vasárnap megnyitották az üzleteket.","shortLead":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették...","id":"20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4cdea9-00a1-431a-8aac-9531571ea987","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","timestamp":"2020. november. 29. 20:05","title":"Amint lehetett, kitódultak az utcákra az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","shortLead":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","id":"20201201_maradona_graffiti_filatorigat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3730df12-de26-4133-bc29-fc7f983337d0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_maradona_graffiti_filatorigat","timestamp":"2020. december. 01. 12:35","title":"Graffitivel emlékeznek Maradonára Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f62f30-c598-45f8-a14f-8f6a25b12909","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady mutatta meg az idei dekorációt.","shortLead":"A first lady mutatta meg az idei dekorációt.","id":"20201201_Igy_nez_ki_Trumpek_utolso_karacsonya_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f62f30-c598-45f8-a14f-8f6a25b12909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c060ce6-2385-4a6a-b771-39f2b469283e","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Igy_nez_ki_Trumpek_utolso_karacsonya_a_Feher_Hazban","timestamp":"2020. december. 01. 10:45","title":"Így néz ki Trumpék utolsó karácsonya a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf91ad2-9c46-4f10-b723-f0c81e400b86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások ellenére tartottak szexpartit diplomaták és egy EP-képviselő részvételével Brüsszelben. Utóbbi állítólag megpróbált elmenekülni. Frissítés: Szájer József elismerte, hogy részt vett a pénteki bulin.","shortLead":"A kijárási korlátozások ellenére tartottak szexpartit diplomaták és egy EP-képviselő részvételével Brüsszelben. Utóbbi...","id":"20201201_eurpai_parlament_orgia_ep_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf91ad2-9c46-4f10-b723-f0c81e400b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0306857-f84d-4d3a-a159-bfd86d82db2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_eurpai_parlament_orgia_ep_kepviselo","timestamp":"2020. december. 01. 14:48","title":"A belga sajtó szerint lemondott magyar EP-képviselő bukott le egy brüsszeli melegbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360...","id":"20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc2372-5562-4032-9c12-13016eba458c","keywords":null,"link":"/360/20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","timestamp":"2020. november. 30. 08:00","title":"Radar360: Gyűlnek az aláírások, hogy küldjék el Demetert, rossz tendenciát lát a virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli színfalak mögött.\r

\r

","shortLead":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli...","id":"20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab30df37-8df3-434d-abed-c772f860a655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","timestamp":"2020. november. 30. 19:40","title":"Beválaszotta a parlament Gottfried Pétert a Monetáris Tanácsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



","shortLead":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb...","id":"20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078362-1d8d-4149-bf8a-efdd987da985","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 20:22","title":"Ukrajnának is adna a külügy a felesleges lélegeztetőgépekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]