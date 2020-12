Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c28295d-4c14-454f-acce-c7e58e94f05d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti különbségekre, ha azok csak egy beszédhangban térnek el. A négylábúak ilyen jellegű figyelmi beállítódása lehet az egyik oka annak, hogy a legtöbb kutya élete során csak kevés szót tanul meg felismerni – ezt állapították meg az MTA–ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport munkatársai új tanulmányukban.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti különbségekre, ha azok csak...","id":"20201212_kutyak_szavak_megertes_hangok_neuroetologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c28295d-4c14-454f-acce-c7e58e94f05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac17ca3-2351-40bc-9d38-f0e6e810c775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_kutyak_szavak_megertes_hangok_neuroetologia","timestamp":"2020. december. 12. 12:03","title":"Hasznos felfedezés: a kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton.","shortLead":"Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton.","id":"20201211_Felborult_egy_autobusz_a_62es_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67320838-68da-49b6-97cc-6263caa43ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Felborult_egy_autobusz_a_62es_fouton","timestamp":"2020. december. 11. 08:04","title":"Buszbaleset történt Dunaújvárosnál, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef692ad2-c4d4-49ba-8c97-ccd6caaf8214","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"97 évesen hunyt el Bartók Péter mérnök, az Apám című visszaemlékezés szerzője. ","shortLead":"97 évesen hunyt el Bartók Péter mérnök, az Apám című visszaemlékezés szerzője. ","id":"20201211_Meghalt_Bartok_Bela_kisebbik_fia_Bartok_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef692ad2-c4d4-49ba-8c97-ccd6caaf8214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d7831-ac6c-4c9f-8dac-5c968622cd0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meghalt_Bartok_Bela_kisebbik_fia_Bartok_Peter","timestamp":"2020. december. 11. 13:11","title":"Meghalt Bartók Béla kisebbik fia, Bartók Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint az érdekképviseleti vezetők ukrán hordák kiszolgálói.","shortLead":"A cég vezetése szerint az érdekképviseleti vezetők ukrán hordák kiszolgálói.","id":"20201211_dunaferr_szakszervezet_kirugas_dunaujvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8529c-b93c-4dc9-bd68-d0eaa9d204f1","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_dunaferr_szakszervezet_kirugas_dunaujvaros","timestamp":"2020. december. 11. 17:09","title":"Kirúgtak négy szakszervezeti vezetőt a Dunaferrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kiadók 30-40 százaléka nagy veszteségeket termelt, a karácsonyi időszakban még bízhatnak.","shortLead":"A kiadók 30-40 százaléka nagy veszteségeket termelt, a karácsonyi időszakban még bízhatnak.","id":"20201211_Koronavirus_jarvany_konyvszektor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81dbd0-515b-4a1c-89d5-064b636c5a61","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirus_jarvany_konyvszektor","timestamp":"2020. december. 11. 13:08","title":"A járvány a könyvszektort is megrengette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","shortLead":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","id":"20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff632b-5d3b-4dac-8ad8-3145c2d72533","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","timestamp":"2020. december. 11. 15:03","title":"A Hyundai 322 milliárdért megveszi a menő robotokat gyártó Boston Dynamics-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik szerint még akár Kubát is Magyarországhoz csatoltatta volna.","shortLead":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik...","id":"20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c9f9a7-10d6-4721-bca1-b587b12c8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","timestamp":"2020. december. 11. 14:52","title":"Kubatov szerint ha Trianont Orbán tárgyalja, Magyarországhoz csatolta volna az antant országok felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének kialakítani a londoniaknak. ","shortLead":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének...","id":"20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b260a6-2b4e-431e-9cee-df4381517000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","timestamp":"2020. december. 10. 17:20","title":"Kertet építenek Londonban a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]