[{"available":true,"c_guid":"58aa1961-2633-49ed-9e60-83377d06b572","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem két évvel a kudarccal végződött első kísérlet után újabb űrszondák Holdra juttatását tervezi Izrael – írta a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.","shortLead":"Csaknem két évvel a kudarccal végződött első kísérlet után újabb űrszondák Holdra juttatását tervezi Izrael – írta...","id":"20201212_izrael_urszonda_hold_misszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58aa1961-2633-49ed-9e60-83377d06b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5170e7-2895-4c36-9cb0-43c9762889e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_izrael_urszonda_hold_misszio","timestamp":"2020. december. 12. 10:03","title":"Izrael nem adja fel, újabb szondákat küldene a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Izgalmas, de megválaszolatlan kérdés, mennyibe kerül manapság a magyar média egynegyede.","shortLead":"Izgalmas, de megválaszolatlan kérdés, mennyibe kerül manapság a magyar média egynegyede.","id":"20201212_Kertesz_Jozsef_ugyvede_a_KESMA_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdd59ab-38e1-4fe1-8b58-f6fb86749942","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kertesz_Jozsef_ugyvede_a_KESMA_alapitoja","timestamp":"2020. december. 12. 18:43","title":"Liszkay Gábortól egy Mészáros Lőrinchez köthető ügyvédhez került a KESMA alapító cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most Önön a sor, hogy válasszon. Egy szerkesztőségi szavazás során kiválasztottunk öt-öt lehetőséget kategóriánként. ","shortLead":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most...","id":"20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d92fe-63da-4f3b-8601-75a6a19ab309","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","timestamp":"2020. december. 11. 13:10","title":"Ki volt az év embere, mi volt az év szava és ki az év citromdíjasa? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer/BioNTech-vakcinát 95 százalékos hatékonyságúnak minősítették. Az oltás ingyenes lesz minden amerikai számára.","shortLead":"A Pfizer/BioNTech-vakcinát 95 százalékos hatékonyságúnak minősítették. Az oltás ingyenes lesz minden amerikai számára.","id":"20201212_Engedelyeztek_a_vakcinat_megkezdik_az_emberek_beoltasat_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba431254-e859-415f-ad8f-65c349da26c1","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Engedelyeztek_a_vakcinat_megkezdik_az_emberek_beoltasat_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. december. 12. 08:27","title":"Engedélyezték a Pfizer-vakcinát, megkezdik az emberek beoltását az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9903ed6d-922c-46cf-93a8-20084c05760f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A CERN ALICE kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás megismeréséhez. A tudósoknak először sikerült pontosan meghatározniuk a protonok és ritka omega részecskék közötti kölcsönhatást – számolt be a CERN ALICE csoportjának új eredményéről a Wigner Fizikai Kutatóközpont.","shortLead":"A CERN ALICE kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás...","id":"20201211_hiperoncsillagok_kvark_gluon_plazma_osrobbanas_cern_alice","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9903ed6d-922c-46cf-93a8-20084c05760f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7154d689-bca1-4763-a380-4581260774e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hiperoncsillagok_kvark_gluon_plazma_osrobbanas_cern_alice","timestamp":"2020. december. 11. 17:03","title":"Mi jött létre az ősrobbanást követő milliomod másodpercekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kiadók 30-40 százaléka nagy veszteségeket termelt, a karácsonyi időszakban még bízhatnak.","shortLead":"A kiadók 30-40 százaléka nagy veszteségeket termelt, a karácsonyi időszakban még bízhatnak.","id":"20201211_Koronavirus_jarvany_konyvszektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81dbd0-515b-4a1c-89d5-064b636c5a61","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirus_jarvany_konyvszektor","timestamp":"2020. december. 11. 13:08","title":"A járvány a könyvszektort is megrengette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint a teljes népesség a Pfizer vakcinájában hisz leginkább, de vannak eltérések.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a teljes népesség a Pfizer vakcinájában hisz leginkább, de vannak eltérések.","id":"20201211_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e80556-2875-4af5-9de8-30d945f64dee","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 17:17","title":"A magyarok 35 százaléka nem oltatná magát, a kormánypártiak jobban bíznak az orosz vakcinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják a sávszélességüket.","shortLead":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják...","id":"20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3198db4f-085f-4d67-ac82-e26f5f958196","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","timestamp":"2020. december. 11. 11:33","title":"A Facebookot, az Instagramot, a Twittert, a YouTube-ot és a TikTokot is megbüntette Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]