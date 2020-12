Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A magyar kormányzat kommunikációjában náci hasonlatok és utalások bukkannak fel, miközben több nemzetközileg ismert társadalomtudós Magyarországgal kapcsolatban fasizmusról beszél. Éltető Andrea: Miért jut sokak eszébe a fasizmus az Orbán-kormány retorikájáról? Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Radar360: Rogán megszólalt a vakcinaregisztrációról, az SZFE-sek a tanévükről. A mutációt már korábban azonosították a szakemberek, egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy súlyosabb tüneteket okozna, mint az eddig ismert variáns. A koronavírus egyik új változata kezdhetett terjedni Dél-Angliában. Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést. Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma. Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag. Hamarabb adhatják ki a Pfizer/BioNTech-vakcina EU-s forgalmazási engedélyét. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa. Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter. A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat meg nem történtnek tekinteni nem lehet. Már csak két hetet pótoltatnának, de a diákok szerint nincs mit bepótolni, hiszen az oktatás folyamatos volt. Elutasítják az SZFE hallgatói a tanév rendjének módosítását, szerintük nincs pótolnivaló. Az egyházak támogatása ötszörösére nőtt. A KDNP elnöke szerint a magánéletében mindenki azt csinál, amit akar, de ebből nem formálhat politikát. Semjén Zsolt mondott pár indokot a tízmilliárdos vadászati kiállításra.