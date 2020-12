Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni a hagyományos hajtású autóktól.","shortLead":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni...","id":"20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e859-ce36-4cac-915a-0720f72a2037","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","timestamp":"2020. december. 14. 18:07","title":"Az angoloknak is megtetszett a zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot – telepíteni azonban egyelőre csak iPhone-okra és iPadekre lehet.","shortLead":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot...","id":"20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405811b5-7358-4548-af95-4925c10a6e1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","timestamp":"2020. december. 15. 17:03","title":"Új alkalmazást indított a Facebook a TikTok ellen, itt a Collab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus kifejezést, miközben szinte biztosan nem tudunk olyan embert találni, akinek az életére ne lett volna hatással a pandémia. Most arra kérjük olvasóinkat, hogy az alábbi kérdőív segítségével tekintsék át az elmúlt időszakot, segítsenek nekünk, hogy lássuk, hogyan hatott az önök életére a világjárvány. ","shortLead":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus...","id":"20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3267c53-c2a8-49a1-9d86-97c1a1e9d265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","timestamp":"2020. december. 16. 06:30","title":"2020: az év, amikor minden megváltozott – a hvg.hu nagy év végi kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás érte az Intel egyik, dollármilliárdos áron felvásárolt startupját. Az incidens szálai egy iráni kiberbűnözői csoporthoz vezetnek.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás érte az Intel egyik, dollármilliárdos áron felvásárolt startupját. Az incidens szálai egy iráni...","id":"20201215_hackerek_hackertamadas_zsarolovirus_intel_habana_labs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a4797e-3ff0-4f6c-942a-c82ddeef01fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hackerek_hackertamadas_zsarolovirus_intel_habana_labs","timestamp":"2020. december. 15. 12:03","title":"Iráni hackerek eltérítették az Intel egyik cégét, váltságdíjat kérnek vagy tömegével törlik az adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné válnak a UPC-s e-mailek is.","shortLead":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné...","id":"20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3babd0-6840-4a37-8aa1-292e1ef530cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","timestamp":"2020. december. 15. 11:33","title":"Megszűnik az ingyenes UPC-wifi a Vodafone-nál, lekapcsolnak öt másik szolgáltatást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945fcfbd-f013-4cd2-9a40-3df0b588c681","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Minden túlzás nélkül a szemüveges emberek kültéri életkedvét adhatja vissza a következő hónapokra a magyar Kollabor által 3D-nyomtatással készített páravédő. Amit tud, az papíron is jól hangzik, de nem elégedtünk meg ennyivel: kipróbáltuk. Bevált.","shortLead":"Minden túlzás nélkül a szemüveges emberek kültéri életkedvét adhatja vissza a következő hónapokra a magyar Kollabor...","id":"20201216_kollabor_nopara_arcmaszk_paravedo_szemuveghez_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945fcfbd-f013-4cd2-9a40-3df0b588c681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6cd606-5fbd-4e72-acd3-1f6eca3f39fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_kollabor_nopara_arcmaszk_paravedo_szemuveghez_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 16. 08:03","title":"Szemüvegesként feltettük a maszkunkra ezt a kütyüt, és úgy éreztük: megváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","shortLead":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","id":"20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acac6dc-7fef-4ede-bc0f-2f09abb5e946","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","timestamp":"2020. december. 16. 06:41","title":"836 lóerő talán már elég lesz a Mustang Bullittben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]