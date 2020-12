Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","shortLead":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","id":"20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b87af-f00a-4f3b-bc9d-a804b69b2b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","timestamp":"2020. december. 15. 08:18","title":"Négyfajta drogra is pozitív volt a szonda egy balesetet okozó autósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","id":"20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8367c3c6-e460-4634-93d6-eb406b8a8acf","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","timestamp":"2020. december. 16. 10:01","title":"Német rendszámú BMW-vel szúrták ki Selmeczi Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b098fe-4df3-410a-ad7d-e92b341e8543","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs legjobbjának megválasztott Schatzl Nadine hét találatot szerzett.","shortLead":"A meccs legjobbjának megválasztott Schatzl Nadine hét találatot szerzett.","id":"20201214_Magyarorszag_Romania_Europa_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3b098fe-4df3-410a-ad7d-e92b341e8543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cd294-5c57-41f0-b222-e865a3de4bb8","keywords":null,"link":"/sport/20201214_Magyarorszag_Romania_Europa_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 22:11","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország két góllal legyőzte Romániát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újonnan bevezetett jogosultsági díjat a pályáztatás nélkül kijelölt dohányboltoknak kell kifizetniük.","shortLead":"Az újonnan bevezetett jogosultsági díjat a pályáztatás nélkül kijelölt dohányboltoknak kell kifizetniük.","id":"20201215_Uj_adoval_sujtja_jovore_az_allam_a_kijelolt_dohanyboltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f11d1a-623f-4d8e-ae03-a9404cea96fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Uj_adoval_sujtja_jovore_az_allam_a_kijelolt_dohanyboltokat","timestamp":"2020. december. 15. 10:48","title":"Új díjjal sújtja jövőre az állam a kijelölt dohányboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb rendeletek jelentek meg a Magyar Közlönyben, szerdától már érvényesek.","shortLead":"Újabb rendeletek jelentek meg a Magyar Közlönyben, szerdától már érvényesek.","id":"20201216_maszk_tomegkozlekedes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7469bc58-cb0c-4593-9a33-31395579b28c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_maszk_tomegkozlekedes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:56","title":"Nem kötelesek maszkot viselni a buszsofőrök, ingyen utazhatnak a szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak két nappal több idejük lesz beszerezni az újakat.\r

","shortLead":"Az utasoknak két nappal több idejük lesz beszerezni az újakat.\r

","id":"20201215_koornavirus_jarvany_helykozi_berlet_meghosszabbitott_ervenyesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6d2132-62a4-4472-897f-2cdd8128c708","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koornavirus_jarvany_helykozi_berlet_meghosszabbitott_ervenyesseg","timestamp":"2020. december. 15. 11:28","title":"Tovább lesznek érvényesek a decemberi helyközi bérletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","shortLead":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","id":"20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d735e1-161e-4508-804a-da2e177f0e96","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","timestamp":"2020. december. 15. 05:05","title":"Távozik Trump igazságügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]