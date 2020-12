Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","shortLead":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","id":"20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acac6dc-7fef-4ede-bc0f-2f09abb5e946","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","timestamp":"2020. december. 16. 06:41","title":"836 lóerő talán már elég lesz a Mustang Bullittben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag.","shortLead":"Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag.","id":"20201215_eu_forgalmazasi_engedely_vakcina_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840ee78-6ddd-42cc-868c-54ca3a8cc8d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_eu_forgalmazasi_engedely_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 15. 13:35","title":"Hamarabb adhatják ki a Pfizer/BioNTech-vakcina EU-s forgalmazási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","id":"20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8367c3c6-e460-4634-93d6-eb406b8a8acf","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","timestamp":"2020. december. 16. 10:01","title":"Német rendszámú BMW-vel szúrták ki Selmeczi Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","shortLead":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","id":"20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bc180f-6fb2-41dc-8a96-fd8570b8f4e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","timestamp":"2020. december. 16. 07:59","title":"Nulláról 300-ra 8,4 másodperc alatt: itt az 500 km/h végsebességű új hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","shortLead":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","id":"20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc0ce86-a833-46ea-b026-b64fe4c8675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","timestamp":"2020. december. 15. 08:06","title":"Mészáros érdekeltségébe kerülhet a Tigáz másik fele is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor figyelnünk kell arra is, hogy az adott helyiséghez leginkább illeszkedő rendszert építsük ki. A kijelzőkön futó tartalom megjelenítése és teljes körű menedzselése pedig akkor a leghatékonyabb, ha a kezelhetőség egyszerű. Van megoldás.\r

","shortLead":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor...","id":"samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de0209-2765-4c59-9a03-050063c7d4f0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","timestamp":"2020. december. 16. 17:30","title":"Biztos nem gondol erre, ha bemegy egy lottózóba, pedig…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"16714e86-f84c-4643-b3e3-eaa9ed0e606a","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"A pannonhalmi emeritus főapát gondolatai a járvány és az élet körül. Karácsonyi esszé.","shortLead":"A pannonhalmi emeritus főapát gondolatai a járvány és az élet körül. Karácsonyi esszé.","id":"20201216_Varszegi_Asztrik_A_vegrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16714e86-f84c-4643-b3e3-eaa9ed0e606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a5e624-1eb8-4447-adfa-0de19438ae12","keywords":null,"link":"/360/20201216_Varszegi_Asztrik_A_vegrendelet","timestamp":"2020. december. 16. 19:00","title":"Várszegi Asztrik: A végrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]