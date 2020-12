Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van akkor is hadiállapot, ha alkalmas ellenség híján nincsen háború. Mérő László: Orbán alkatilag képtelen békében élni Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Appok, okoseszközök: hogyan digitalizálódik az egészségügy? Így figyelhet saját és szerettei egészségére! 90 ezer euró büntetést ért a nemi diszkrimináció. Megbüntették a párizsi városvezetést, mert túl sok nőt alkalmaztak alkalmaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","shortLead":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban. Elhunyt a magyar származású George Gero, az aranyipar egyik legismertebb alakja Az orosz ellenzéki politikus szerint az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette, hogy Putyin kihívója akar lenni a 2018-as elnökválasztáson. Navalnij bejelentette, hogy visszatér Oroszországba Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","shortLead":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","id":"20201215_ausztria_jarvany_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a68c87-e1e8-4598-a484-4421f50286d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_ausztria_jarvany_karanten","timestamp":"2020. december. 15. 18:30","title":"A külföldről érkezők karanténba küldésére A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában. A külföldről érkezők karanténba küldésére és hosszabb téli szünetre készülnek Ausztriában A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég. A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit