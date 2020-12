Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c42340-5682-456c-b7a6-b4eb1be98cf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is szerepel a Nature brit tudományos folyóirat szerkesztői által összeállított tízes listán, amely a tudomány területén idén elért kulcsfontosságú eredményeket és azokat az embereket nevezi meg, akik főszerepet játszottak ezen mérföldkőnek számító kutatásokban.","shortLead":"A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is...","id":"20201218_nature_10_legfontosabb_tudosok_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c42340-5682-456c-b7a6-b4eb1be98cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf916e0-7a3a-45fb-9ca1-f0303cd4b001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_nature_10_legfontosabb_tudosok_2020","timestamp":"2020. december. 18. 07:03","title":"Nature: Ennek a 10 embernek köszönhetjük, hogy 2020-ban nagyot ment a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","shortLead":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","id":"20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa564987-24a2-4a84-bad8-4db32661eb08","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","timestamp":"2020. december. 17. 11:18","title":"Igyekszik elhatárolódni a Netflix a Mundruczó-film főszereplőjétől a bántalmazási vádak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e21c717-0b41-4cf8-a846-ddda583eff72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi a géppuska sortűznek ugyan nem tud ellenállni, de a .44-es Magnum lövedéknek igen.","shortLead":"Az olasz sportkocsi a géppuska sortűznek ugyan nem tud ellenállni, de a .44-es Magnum lövedéknek igen.","id":"20201218_golyoallo_ferrari_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e21c717-0b41-4cf8-a846-ddda583eff72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ea0cc0-95af-4d00-8224-84ac8aaf77f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_golyoallo_ferrari_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2020. december. 18. 06:41","title":"Golyóálló Ferrari tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","shortLead":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","id":"20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fc442-ead9-4cf6-bc56-91b56d538d00","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","timestamp":"2020. december. 18. 17:28","title":"A kormány 1,8 milliárd forintból \"véd meg\" 7500 munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról. A Facebook szerint ezzel nehéz helyzetbe hozzák a kisebb fejlesztő cégeket.","shortLead":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen...","id":"20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58a6a7f-6755-446e-bd47-9583a0ea0418","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. december. 17. 14:10","title":"Egész oldalas hirdetésben ment neki a Facebook az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori egyik főszereplőjére is igaz.","shortLead":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori...","id":"20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd7039-b846-4f15-953d-d4c169062f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","timestamp":"2020. december. 17. 20:03","title":"Észrevette? Baby yodás meglepetés került a Google-be, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány óra alatt elkapkodták az önkormányzat által biztosított ingyenteszteket. Ötezer mintavételi eszközről van szó.","shortLead":"Néhány óra alatt elkapkodták az önkormányzat által biztosított ingyenteszteket. Ötezer mintavételi eszközről van szó.","id":"20201216_koronavirus_teszt_fovaros_elfogyott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51662d3d-147a-4a85-a922-e496f0b9dd02","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_teszt_fovaros_elfogyott","timestamp":"2020. december. 16. 20:14","title":"Egy délután alatt beteltek a helyek a főváros ingyenes koronavírustesztjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt.","shortLead":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és...","id":"20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff46858-865e-4e20-9029-e504ecd7e471","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. december. 17. 16:21","title":"Megszavazta az EP a kisebbségvédelmi jogokról szóló állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]