[{"available":true,"c_guid":"d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","shortLead":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","id":"20201216_london_anglia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d9f26-1cc6-4eee-bc88-d97d56195324","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_london_anglia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:09","title":"Londonban és környékén a legmagasabb készenléti szint lépett életbe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője szerint.","shortLead":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti...","id":"20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d1056-aa25-490d-af60-b28cd51bdb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 12:32","title":"Operatív törzs: Az oltóanyagok dokumentációjából fog kiderülni, ki milyen vakcinát kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon, hogy a határértéket meghaladó légszennyezés felelős egy 9 éves kislány haláláért.","shortLead":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon...","id":"20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff08d1-e3d7-4168-bb59-3a0e7795fe6f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","timestamp":"2020. december. 16. 16:44","title":"Először mondta ki bíróság, hogy a légszennyezés felelős egy kislány haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal 2021 elejétől figyelmeztető címkékkel jelöli meg a járvánnyal kapcsolatban félrevezető információkat.\r

","shortLead":"A közösségi oldal 2021 elejétől figyelmeztető címkékkel jelöli meg a járvánnyal kapcsolatban félrevezető...","id":"20201217_Twitter_oltass_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cd4ed6-9de4-4eda-969d-b986575d0ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Twitter_oltass_alhir","timestamp":"2020. december. 17. 05:36","title":"Az oltással kapcsolatos álhíreket is eltávolítja a Twitter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat nyert a Terézanyu pályázaton.

","shortLead":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat...","id":"20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00290504-88ca-4c99-9e85-c531e0f9d937","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","timestamp":"2020. december. 15. 15:29","title":"Amikor Novák Katalin még unta a „bárgyú mesekönyveket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58eabcf-2466-4546-aac8-210925b2c515","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén sokkal több biztosítást kötöttek a hazai termesztők a termésükre, aminek az egyik oka a kedvezőbb feltételek, másrészt az egyre nagyobb kár, amit a szélsőséges időjárás okoz. ","shortLead":"Idén sokkal több biztosítást kötöttek a hazai termesztők a termésükre, aminek az egyik oka a kedvezőbb feltételek...","id":"20201215_magyar_gazdak_termeszeti_csapasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58eabcf-2466-4546-aac8-210925b2c515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bfb66a-de1a-41e6-afa7-84e75c88c18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_magyar_gazdak_termeszeti_csapasok","timestamp":"2020. december. 15. 13:59","title":"Készülnek a magyar gazdák a természeti csapásokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc9e79-5017-4b55-b7a5-60efe223a654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőt hétfőn az irodájában fogadja a főigazgató.","shortLead":"A független képviselőt hétfőn az irodájában fogadja a főigazgató.","id":"20201216_Hadhazy_Akos_Szekszard_Covidosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69cc9e79-5017-4b55-b7a5-60efe223a654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320e914a-c142-4f46-af39-685cf736a4e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Hadhazy_Akos_Szekszard_Covidosztaly","timestamp":"2020. december. 16. 14:31","title":"Hadházy megpróbált bejutni a szekszárdi kórház Covid-osztályára, négyen állták útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]