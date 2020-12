Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","shortLead":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","id":"20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987387c3-83ff-4f11-8240-c8462a3f3de4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","timestamp":"2020. december. 22. 16:33","title":"Hét év fegyházat kapott, mert kirabolt egy szexshopot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját érdemelte ki a Barcelonában élő Nagy Zoltán. \r

\r

","shortLead":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját...","id":"20201222_Magyar_borszakiro_sikere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091c549-31b3-46af-a9e0-502360e5f3e5","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Magyar_borszakiro_sikere","timestamp":"2020. december. 22. 09:59","title":"A legjobb spanyol gasztronómiai könyvet magyar szerző jegyzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","shortLead":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","id":"20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899dc5ab-ed09-4fcc-a691-f54781d7deca","keywords":null,"link":"/sport/20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","timestamp":"2020. december. 22. 10:18","title":"Alaba az év futballistája Ausztriában, Szoboszlai a harmadik lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd194e-09aa-43b6-9ba9-d43a9c88bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai hiperautó végleges változata várhatóan 2022 elején mutatkozhat be.","shortLead":"A kaliforniai hiperautó végleges változata várhatóan 2022 elején mutatkozhat be.","id":"20201222_gyartasba_kerul_az_18_masodperces_0100as_szintideju_uj_villanyauto_elation_freedom_dogo_001","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd194e-09aa-43b6-9ba9-d43a9c88bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619604e8-8770-4e21-af25-5199a76cc3e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_gyartasba_kerul_az_18_masodperces_0100as_szintideju_uj_villanyauto_elation_freedom_dogo_001","timestamp":"2020. december. 22. 06:41","title":"Gyártásba kerül az 1,8 másodperces 0-100-as szintidejű új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rocky- és a James Bond-franchise-t is tulajdonló cég arra számít, hogy a versengő streaming-szolgáltatók közül végül valamelyik csak kiköhögi ezt a tisztes summát.","shortLead":"A Rocky- és a James Bond-franchise-t is tulajdonló cég arra számít, hogy a versengő streaming-szolgáltatók közül végül...","id":"20201222_mgm_filmstudio_james_bondfranchise_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b0f46-b270-4495-bfab-4bf7ee5dd9bb","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_mgm_filmstudio_james_bondfranchise_elado","timestamp":"2020. december. 22. 22:36","title":"Ötmilliárd dollárért eladó a patinás MGM filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó. A kormányzati háttérintézmény szokás szerint titkolja, mennyibe került, és miért pont azok csinálták, akik.","shortLead":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó...","id":"20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7653f5-4a33-4104-a3a2-034c4fbfcebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"A kormány leckét ad mesterséges intelligenciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","shortLead":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","id":"20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c6304-61f5-46dd-9cce-f057df945e8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. december. 21. 21:31","title":"Spanyolországban gyorsul a koronavírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók 2021-ben állnak szolgálatba.","shortLead":"Az autók 2021-ben állnak szolgálatba.","id":"20201223_beszerzes_Skoda_Volkswagen_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e50559-3d2b-4cb2-86dc-8c83f1ae6e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_beszerzes_Skoda_Volkswagen_rendorseg","timestamp":"2020. december. 23. 09:14","title":"Közel egymilliárd forintért vett Skoda SUV-kat és Volkswageneket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]