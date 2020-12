Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha a hitelfelvevő nem mutatja be a kijelölt határidőre a számlákat, elveszítheti a támogatást, az igénybe vett összeget pedig vissza kell fizetnie.

","shortLead":"Ha a hitelfelvevő nem mutatja be a kijelölt határidőre a számlákat, elveszítheti a támogatást, az igénybe vett összeget...","id":"20201223_Megjelentek_az_otthonfelujitasi_hitel_reszletei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a996cb-b98a-4600-8040-fd644c9a3989","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201223_Megjelentek_az_otthonfelujitasi_hitel_reszletei","timestamp":"2020. december. 23. 15:47","title":"Megjelentek az otthonfelújítási támogatás és hitel részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni belőle. Év végi válogatás néhány olyan ötletből, amely a koronavírus-járvány nélkül sosem született volna meg. ","shortLead":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni...","id":"20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6932ffb-b56e-4f08-8b87-186c80cbbdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","timestamp":"2020. december. 23. 13:47","title":"Az online kocsmázástól és tánciskolától a sehova nem repülő légitársaságig – az év néhány fura ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","shortLead":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","id":"20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d2c-f222-4aa4-9361-4bd03b1fccc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","timestamp":"2020. december. 23. 05:40","title":"Trump kegyelmet adott a bagdadi vérengzés elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 3G-s hálózatok kivezetése. A felszabaduló frekvenciákat az 5G-s kommunikáció hasznosíthatja.","shortLead":"Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 3G-s hálózatok kivezetése. A felszabaduló frekvenciákat az 5G-s kommunikáció...","id":"20201222_5g_halozat_kommunikacio_lefedettseg_magyarorszag_3g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c2fd46-4d72-4c67-ab2c-bfb17476811c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_5g_halozat_kommunikacio_lefedettseg_magyarorszag_3g","timestamp":"2020. december. 22. 11:33","title":"2023-ra a magyar lakosság fele már az 5G-n netezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Judit írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad17f3ff-e183-4de4-960e-bedd2438f5e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","timestamp":"2020. december. 24. 09:30","title":"Nincs egy pillanatnyi nyugalom – de már nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","shortLead":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","id":"20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf47b3ff-0a74-46ab-b496-fe6af6956edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 06:35","title":"Újraindult a forgalom a brit-francia határon, az áthaladáshoz negatív teszt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó. A kormányzati háttérintézmény szokás szerint titkolja, mennyibe került, és miért pont azok csinálták, akik.","shortLead":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó...","id":"20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7653f5-4a33-4104-a3a2-034c4fbfcebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"A kormány leckét ad mesterséges intelligenciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető műsora a portál közösségi felületeire költözik.","shortLead":"A műsorvezető műsora a portál közösségi felületeire költözik.","id":"20201222_fiala_keljfeljancsi_168ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f756a2-ee4b-43f5-bddd-b8c8734e69a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_fiala_keljfeljancsi_168ora","timestamp":"2020. december. 22. 11:00","title":"Fiala a 168 Óra weboldalán folytatja a Keljfeljancsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]