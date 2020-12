Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban fejlesztettek ki – állapítja meg a Der Spiegel összeállítása.","shortLead":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban...","id":"20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da662ff0-7144-48a4-9baf-e39b179824cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","timestamp":"2020. december. 23. 18:08","title":"Hiány lehet a Covid–19-vakcinából Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudta megmondani, mikor kezdődik a lakosság tömeges beoltása.","shortLead":"Azt még nem tudta megmondani, mikor kezdődik a lakosság tömeges beoltása.","id":"20201223_orban_oltasi_terv_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e04c1e-1fef-4f94-9ed6-9a95fa46502c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_orban_oltasi_terv_koronavirus","timestamp":"2020. december. 23. 14:13","title":"Orbán már a digitális vakcinaigazolásról beszél, amit a Belügyminisztérium fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének teljes körű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére - írta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének...","id":"20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44c3b6-2efb-433e-835d-cbfc67f23882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","timestamp":"2020. december. 24. 14:23","title":"A budai Dunaparton fonódik tovább a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni belőle. Év végi válogatás néhány olyan ötletből, amely a koronavírus-járvány nélkül sosem született volna meg. ","shortLead":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni...","id":"20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6932ffb-b56e-4f08-8b87-186c80cbbdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","timestamp":"2020. december. 23. 13:47","title":"Az online kocsmázástól és tánciskolától a sehova nem repülő légitársaságig – az év néhány fura ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják elnöknek. Emellett többek között a first lady és a Fehér Ház fiókja is így jár.","shortLead":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják...","id":"20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7cd14-2b6e-475b-a6bf-a5dad9c4f839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","timestamp":"2020. december. 23. 15:08","title":"Tiszta lappal kezd Joe Biden, lenullázza a Twitter az amerikai elnök fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","shortLead":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","id":"20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15bc0-4081-424d-8d17-a7f5af70524c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. december. 23. 17:27","title":"Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik, néhol havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","id":"20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b8a71-203c-4148-a322-461dd76864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 23. 17:02","title":"Brexit: Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jut belőle a kórházak adósságára és a Nemzeti Oltóanyaggyár előkészítésére is. Ebből finanszírozzák a szálláshely-szolgáltatók megsegítését. ","shortLead":"Jut belőle a kórházak adósságára és a Nemzeti Oltóanyaggyár előkészítésére is. Ebből finanszírozzák...","id":"20201224_Penzugyminiszterium_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5fd1c9-a918-4e60-8929-cb418bec98d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Penzugyminiszterium_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 24. 10:15","title":"Kiosztott 860 milliárd forintot év végén a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]