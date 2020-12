Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","id":"20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b8a71-203c-4148-a322-461dd76864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 23. 17:02","title":"Brexit: Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","shortLead":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","id":"20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a8281-a397-4bfe-b253-0db2f5bb6f5e","keywords":null,"link":"/elet/20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","timestamp":"2020. december. 23. 13:18","title":"Videó: Ledobta a karácsonyi cukiságbombát a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","shortLead":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","id":"20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6711c571-fd72-4747-bb3d-29c4143325ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","timestamp":"2020. december. 23. 13:23","title":"Megjelent a rendelet a törlesztési moratórium meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A karácsony miatt igen rosszkor jött a korlátozás a francia határon.","shortLead":"A karácsony miatt igen rosszkor jött a korlátozás a francia határon.","id":"20201223_Csak_harom_tojast_lehet_vasarolni_a_Tesconal_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca31be-28aa-408a-85d1-4f1c8b163da2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Csak_harom_tojast_lehet_vasarolni_a_Tesconal_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. december. 23. 12:27","title":"Csak három tojást lehet vásárolni a Tescónál Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","shortLead":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","id":"20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c918ba-656d-485d-9b37-8eb452e97750","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","timestamp":"2020. december. 23. 10:33","title":"Zseniális új rejtvényjátékot csinált a New York Times, ezt ön is ki akarja próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek a házhoz szállításban dolgozók.","shortLead":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek...","id":"20201223_futarhutte_jokai_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddec078-b7f8-4d38-ab80-ab794dbd421c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_futarhutte_jokai_ter","timestamp":"2020. december. 23. 16:30","title":"Futárhüttét nyitott az önkormányzat a budapesti Jókai téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják elnöknek. Emellett többek között a first lady és a Fehér Ház fiókja is így jár.","shortLead":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják...","id":"20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7cd14-2b6e-475b-a6bf-a5dad9c4f839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","timestamp":"2020. december. 23. 15:08","title":"Tiszta lappal kezd Joe Biden, lenullázza a Twitter az amerikai elnök fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","shortLead":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","id":"20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564f441-4dc7-47e1-94fb-512a769f1718","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 24. 07:23","title":"Mától január 3-ig tilos alkoholt fogyasztani az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]