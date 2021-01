Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével világszintű zsarnokságra is kell készülni, Trump pedig Reagan óta a legjobb elnök volt.","shortLead":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével...","id":"20210104_david_reaboi_interju_lobbista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865a003-5982-4f6b-81d6-8ac2a43db15b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_david_reaboi_interju_lobbista","timestamp":"2021. január. 04. 08:42","title":"A magyar kormány fizetett amerikai lobbistája az agresszív LMBTQ-csoportok ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0675cd23-55ff-4279-9edc-a49a4d12e86d","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A tartósan művészgyanússá vált állampolgár úgy gondolja, új generáció áll készenlétben, hogy a művészetben és a szerelemben felfedezze a hatvanas évek maradandó értékeit.","shortLead":"A tartósan művészgyanússá vált állampolgár úgy gondolja, új generáció áll készenlétben, hogy a művészetben és...","id":"202053__brody_janos__belehalasokrol_eredeti_sztarfelhalmozodasrol__kiserto_mult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0675cd23-55ff-4279-9edc-a49a4d12e86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf158793-aaf3-45a7-9fa2-4e8ab52ba85a","keywords":null,"link":"/360/202053__brody_janos__belehalasokrol_eredeti_sztarfelhalmozodasrol__kiserto_mult","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Bródy János: Ha a többség felismeri, hogy gáz van, akkor változtatni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","shortLead":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","id":"20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8907534-5c9b-405d-b569-58a1812fbfcb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 04. 12:42","title":"Újra rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus interjúban árulta el, ő már megkapta az oltást, és indokolta meg, miért oltják hamarabb a szociális munkásokat, mint az időseket.","shortLead":"Az infektológus interjúban árulta el, ő már megkapta az oltást, és indokolta meg, miért oltják hamarabb a szociális...","id":"20210104_Szlavik_Janos_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017c800-1a79-4dd7-a159-56ca6d2cfbfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_Janos_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 08:21","title":"Szlávik János: Más oltás jó az időseknek és a fiataloknak, de be kell érni azzal, ami van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati esős, záporos idő után vasárnap sem számíthatunk sokkal jobb időre.","shortLead":"A szombati esős, záporos idő után vasárnap sem számíthatunk sokkal jobb időre.","id":"20210103_Felhos_borult_esos_idore_szamithatunk_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d169c-9dce-4c86-9025-3e5431796cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Felhos_borult_esos_idore_szamithatunk_vasarnap","timestamp":"2021. január. 03. 08:11","title":"Felhős, borult, esős időre számíthatunk vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4af37c-52e3-438c-b1fb-2f452881dc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2021. január. 03. 21:05","title":"Símaszkos, parókás ATM-tolvajt fogtak szabadnapos rendőrök a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","shortLead":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","id":"20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3681e7-ef79-4511-a6d1-279b8da53109","keywords":null,"link":"/elet/20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Újra vezethetnek nők is metrót Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]