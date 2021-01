Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Busszal pótolják a villamost.","shortLead":"Busszal pótolják a villamost.","id":"20210108_baleset_margit_hid_villamos_potlobusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7d528-c33a-4ead-854e-9a11f22e1209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_baleset_margit_hid_villamos_potlobusz","timestamp":"2021. január. 08. 07:23","title":"Villamossínekre csúszott egy autó a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők nyitják újra az országot.","shortLead":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők...","id":"20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e3e07-d2dc-41cd-b77b-1c710fb997f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","timestamp":"2021. január. 08. 17:51","title":"Látványos demonstrációt tartottak az újranyitásra váró prágai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulók részegen pusztítottak azt követően, hogy a miniszterelnök novemberben bejelentette: a járvány miatt bezárják a kollégiumokat, a felsőoktatás pedig online folyik tovább.","shortLead":"A tanulók részegen pusztítottak azt követően, hogy a miniszterelnök novemberben bejelentette: a járvány miatt bezárják...","id":"20210108_schonherz_kollegium_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e58c4b6-0c93-4ed6-aebf-50e2810b45e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_schonherz_kollegium_rongalas","timestamp":"2021. január. 08. 16:33","title":"Kétszemeszteres eltiltást kaptak a diákok, akik Orbán bejelentése után törni-zúzni kezdtek a Schönherz Kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07facf69-424d-450f-abb5-2de518558805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar koronavírus-elleni oltás elölt vírusokon fog alapulni, ugyanúgy, mint az influenzaoltások. ","shortLead":"A magyar koronavírus-elleni oltás elölt vírusokon fog alapulni, ugyanúgy, mint az influenzaoltások. ","id":"20210107_kornavirus_elleni_oltas_magyar_fejlesztes_gyartas_vakcina_inaktiv_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07facf69-424d-450f-abb5-2de518558805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495e6267-55a2-45fc-903e-6dc8fe025ac9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_kornavirus_elleni_oltas_magyar_fejlesztes_gyartas_vakcina_inaktiv_virus","timestamp":"2021. január. 07. 15:31","title":"Müller Cecília: Egy éven belül jöhet a magyar fejlesztésű és gyártású koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","shortLead":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","id":"20210108_ipar_termeles_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2762ff0-1b6c-491b-af21-fe3e000be5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 08. 10:17","title":"Gyengült a magyar ipar, de még a válság előtti szint fölött maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.","shortLead":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi...","id":"20210108_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f95086-fd91-439c-b919-555e986bbf78","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Orban","timestamp":"2021. január. 08. 07:37","title":"Orbán: Februárig meghosszabbítjuk a rendkívüli intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","id":"20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6191f330-14af-417c-a2f4-a51ae47b8a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","timestamp":"2021. január. 08. 10:38","title":"Debreceni Egyetem: A fenntartóváltást a kari vezetők javaslatára vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]