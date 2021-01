Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincöt év után először fordult elő a világon, hogy a lyssavírus európai denevérek terjesztette változata (EBLV-1) egy ember halálát okozta.","shortLead":"Harmincöt év után először fordult elő a világon, hogy a lyssavírus európai denevérek terjesztette változata (EBLV-1...","id":"20210107_denever_lyssavirus_betegseg_agyvelogyulladas_veszettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8356237-c1eb-4300-98a6-030c86bc6280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_denever_lyssavirus_betegseg_agyvelogyulladas_veszettseg","timestamp":"2021. január. 07. 12:45","title":"Ritka betegség végzett egy francia férfival, akit előzőleg denevér haraphatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban a honfoglalás lezárása volt. A kormányzati narratívát az MKI-ban a jelek szerint nem szerencsés kritizálni.","shortLead":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban...","id":"202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01231a6-3cb4-41a4-a42b-6918d1e2a494","keywords":null,"link":"/360/202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","timestamp":"2021. január. 07. 19:00","title":"Tudatosan magyarázta félre a pozsonyi csatát a szélsőjobb - majd a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8526ba-46c4-4bda-a83f-71fbd9458492","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több autó is eltűnt a gödörben, de áldozatokról nem tudni. ","shortLead":"Több autó is eltűnt a gödörben, de áldozatokról nem tudni. ","id":"20210108_napoly_korhaz_parkolo_robbanas_godor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d8526ba-46c4-4bda-a83f-71fbd9458492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0b372c-2750-403a-978e-9c1da58c27ed","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_napoly_korhaz_parkolo_robbanas_godor","timestamp":"2021. január. 08. 14:50","title":"Megnyílt a föld Nápoly mellett és elnyelte egy kórház parkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását szorgalmazzák, hogy növeljék az oltási hajlandóságot.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását...","id":"20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62217667-9792-4501-ac74-aa939365dfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 07. 14:23","title":"Hatékonyabb oltási programot javasol Orbán Viktornak több önkormányzati vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09bcdbf-47b3-4803-bfa2-b1ae28697db4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonosa annak a nonprofit vállalkozásnak, amely a felújítandó szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központért lesz felelős. ","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonosa annak a nonprofit vállalkozásnak, amely a felújítandó szombathelyi Megyei...","id":"202101_magyar_muveszeti_innovacios_kozpont_vidnyanszkyek_mindenutt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a09bcdbf-47b3-4803-bfa2-b1ae28697db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b1f74-9142-4368-ac19-727191df9680","keywords":null,"link":"/360/202101_magyar_muveszeti_innovacios_kozpont_vidnyanszkyek_mindenutt","timestamp":"2021. január. 08. 12:00","title":"Vidnyánszkyék \"kulturális teret foglalnak\" az ellenzéki vezetésű Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint az egyetemek alapítványi fenntartásban jobban működnek. ","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai...","id":"20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9148ffd6-e8ff-4c6f-b221-f3f118deeb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","timestamp":"2021. január. 08. 19:10","title":"Modellváltás a vidéki egyetemeken: Egyeztetnek a színfalak mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","shortLead":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","id":"20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa28ca1-dec0-408a-b720-ecb032190b2e","keywords":null,"link":"/360/20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","timestamp":"2021. január. 08. 09:45","title":"Tóta W.: A haza nem lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bc1a24-7221-4955-a240-74d199a028e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész készített egy kollázst az üzenetekből, amivel saját bevallása szerint tükröt szeretne tartani.","shortLead":"A színész készített egy kollázst az üzenetekből, amivel saját bevallása szerint tükröt szeretne tartani.","id":"20210108_lengyel_tamas_ujev_koszonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94bc1a24-7221-4955-a240-74d199a028e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecadd396-d94c-4777-a9a0-ff72f8fe148e","keywords":null,"link":"/elet/20210108_lengyel_tamas_ujev_koszonto","timestamp":"2021. január. 08. 17:26","title":"Hazaárulózták és libernyákozták Lengyel Tamást az újévi köszöntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]