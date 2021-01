Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat - jelentette be szombaton Ahmad Amirabadi Farahani iráni parlamenti képviselő.","shortLead":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok...","id":"20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489e2b85-044f-4a33-a38d-d454ee878fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","timestamp":"2021. január. 09. 15:11","title":"Irán a nemzetközi atomellenőrök kiutasításával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecf0369-a7fd-4563-9757-bc68b7affc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányos öltözetben volt akkor is, amikor elkapták. ","shortLead":"Hiányos öltözetben volt akkor is, amikor elkapták. ","id":"20210110_Elfogtak_egy_szatirt_a_HEVen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ecf0369-a7fd-4563-9757-bc68b7affc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65abc9b-dd4d-4b06-805a-d52256789090","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Elfogtak_egy_szatirt_a_HEVen","timestamp":"2021. január. 10. 16:57","title":"Elfogtak egy szatírt a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai GM közel 60 év után cserélte le emblémáját.","shortLead":"Az amerikai GM közel 60 év után cserélte le emblémáját.","id":"20210111_Villanyautos_lett_a_General_Motors_uj_logoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbbede-dc36-40d6-9ba3-a98762a15789","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Villanyautos_lett_a_General_Motors_uj_logoja","timestamp":"2021. január. 11. 10:15","title":"Villanyautós lett a General Motors új logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma születésnapos Eszenyi Enikő. Úgy tűnt, a zaklatási ügyei miatt vége a karrierjének, ám kiderült, új projektbe kezdett, igaz, messze a fővárostól.



","shortLead":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma...","id":"20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ba12f-fbe2-404e-b0c5-4b2a7838d82e","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","timestamp":"2021. január. 11. 09:54","title":"A ma 60 éves Eszenyi Enikő új projekten dolgozik szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes, ezért kell regisztrációval jelezni a szándékot.","shortLead":"Az oltás önkéntes, ezért kell regisztrációval jelezni a szándékot.","id":"20210109_Ujabb_pontositas_a_vakcinaregisztraciorol_egesz_evben_nyitva_marad_a_jelentkezes_lehetosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cad3f8-4e07-418b-9c20-5c23c94baf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Ujabb_pontositas_a_vakcinaregisztraciorol_egesz_evben_nyitva_marad_a_jelentkezes_lehetosege","timestamp":"2021. január. 09. 15:42","title":"Újabb pontosítás a vakcina-regisztrációról: egész évben lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiábrándultak az online gyűlöletből. ","shortLead":"Kiábrándultak az online gyűlöletből. ","id":"20210110_Harry_herceg_Meghan_Markle_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08e9e54-7f1d-436a-af15-351838fa8ec5","keywords":null,"link":"/elet/20210110_Harry_herceg_Meghan_Markle_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 10. 17:37","title":"Harry herceg és Meghan Markle otthagyják a közösségi médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a digitális munkarendet csak ott rendelik el, ahol már megjelent a koronavírus. Maruzsa Zoltán szavai alapján a kormány továbbra sem tervezi beemelni a pedagógusok oltását is az oltási tervbe.","shortLead":"Az államtitkár szerint a digitális munkarendet csak ott rendelik el, ahol már megjelent a koronavírus. Maruzsa Zoltán...","id":"20210111_maruzsa_altalanos_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c667b5f6-7fac-4148-9a57-cbf11899d6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_maruzsa_altalanos_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. január. 11. 08:51","title":"Maruzsa üzent a PDSZ-nek: Nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]