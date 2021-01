Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46747c84-24b6-4dc5-bd0d-f9e6c0efe551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Interjúk, hírek, riportok, kutatási eredmények: bár többnyire vészjósló hírek határozták meg az idei évet, kiderült az is, hogy még mindig van okunk a reményre. A Zhvg szubjektív évértékelője következik. ","shortLead":"Interjúk, hírek, riportok, kutatási eredmények: bár többnyire vészjósló hírek határozták meg az idei évet, kiderült...","id":"20210111_Igy_ertekeljuk_a_Zhvg_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46747c84-24b6-4dc5-bd0d-f9e6c0efe551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06028fb-a6ec-4b68-adce-792345506d3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210111_Igy_ertekeljuk_a_Zhvg_evet","timestamp":"2021. január. 11. 10:32","title":"Így értékeljük a Zhvg évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","shortLead":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","id":"20210112_WHO_nyajimmunitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f03a-88a5-4bb9-8b68-6c9ece7710bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_WHO_nyajimmunitas","timestamp":"2021. január. 12. 18:33","title":"WHO: Idén még nem lesz nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük precizitására támaszkodó más művészek és szakemberek – tudása is fejleszthető. ","shortLead":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük...","id":"202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0874431-61f8-449a-9cff-a54de7f0297f","keywords":null,"link":"/360/202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","timestamp":"2021. január. 12. 10:00","title":"Egy nyomatékos ötlettel még a legjobb sebészekből és zongoristákból is lehet még jobb ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat okosítanák fel.","shortLead":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat...","id":"20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9995231-adf7-4153-ba3a-6e8a4c9c8cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","timestamp":"2021. január. 11. 16:03","title":"Hangszóró a hűtőn, kamera a porszívón: új okoseszközök jöttek a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","id":"20210111_KSH_pedagogusok_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5127fb-1586-460d-973e-52a9d2520170","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_KSH_pedagogusok_emmi","timestamp":"2021. január. 11. 20:13","title":"KSH: 3 ezerrel csökkent egy év alatt a pedagógusok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]