[{"available":true,"c_guid":"dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese, komoly fejlődési potenciált lát a magánegészségügyben és az ingatlanpiacon sem nyúlt mellé.","shortLead":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese...","id":"20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf42c9-55d9-4e21-8b5e-81b91e5b6ee7","keywords":null,"link":"/360/20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 15:00","title":"A 12. leggazdagabb magyar kezében a járványban is minden arannyá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6692d6c8-7ac4-46e4-9283-e2c783bcdcaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karácsony után kezdődik az országban az oltási kampány, az év végéig 1,3 millió vakcinához fognak hozzájutni.","shortLead":"Karácsony után kezdődik az országban az oltási kampány, az év végéig 1,3 millió vakcinához fognak hozzájutni.","id":"20201223_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6692d6c8-7ac4-46e4-9283-e2c783bcdcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15df6f0-603e-40a8-ad2a-6e3855fea63e","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 23. 13:56","title":"Egyetlen nap alatt 962 koronavírusos beteg halt meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5f4a1-cda9-4a6f-8ded-3ac5a0644614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén körülbelül 140-150 előadása maradt el, és mivel még most sem látszik, mikor állhat legközelebb színpadra, nehezen halad a következő darab példányával. Bármennyire is a félelem és a bizonytalanság határozta meg ezt az évet, a színész fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at.","shortLead":"Idén körülbelül 140-150 előadása maradt el, és mivel még most sem látszik, mikor állhat legközelebb színpadra, nehezen...","id":"20201223_Mucsi_Zoltannak_nehezen_megy_a_szovegtanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d5f4a1-cda9-4a6f-8ded-3ac5a0644614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142363e-e9e2-4e3d-8b14-45393b30c3f0","keywords":null,"link":"/elet/20201223_Mucsi_Zoltannak_nehezen_megy_a_szovegtanulas","timestamp":"2020. december. 23. 12:00","title":"Mucsi Zoltánnak nehezen megy a szövegtanulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett ásvánnyal van dolguk. Kiderült, a vegyi összetétele más.","shortLead":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett...","id":"20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201c9d-5123-4615-b5ed-c22830482b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","timestamp":"2020. december. 23. 16:03","title":"220 éve bányászták ki a kőzetet, új ásványt fedeztek fel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181bae8-54e1-43ae-9eff-b54224648923","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Science az idei év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanára és szerzőtársai írását.","shortLead":"A Science az idei év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar...","id":"20201223_magyar_kutatok_science_tudomany_bme_domokos_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7181bae8-54e1-43ae-9eff-b54224648923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b9d23-19a2-48aa-a4b1-911fe0efd2a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_magyar_kutatok_science_tudomany_bme_domokos_gabor","timestamp":"2020. december. 23. 14:03","title":"Magyar kutatók írása is bekerült a Science idei legérdekesebb tudományos cikkei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló autóstól.","shortLead":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló...","id":"20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aeb4a-617c-46bf-b4be-33a2cd609fce","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","timestamp":"2020. december. 23. 16:56","title":"Hiába kért, nem kapott pénzt a benzinkúton, ezért inkább bevitt egy gyomrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek, így a vezetés átadása, az utódlás egyre több vállalkozásnál válik alapkérdéssé. Ha nem rendezik el időben az átmenetet, és a tulajdonos meghal, akkor a cég működése is veszélybe kerülhet. Ilyenkor az örökösöknek érdemes gyorsan lépniük, mert könnyen lehet, hogy a cég ügyei nem várhatnak a hagyatéki eljárás befejezéséig. ","shortLead":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek...","id":"mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b819ea2e-0776-4b33-bc01-98a597d0b517","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","timestamp":"2020. december. 22. 11:30","title":"Ha nem gondolkodik előre, óriási káoszt hagyhat maga után a cég vezetője, ha meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte, milyen volt nőként a pályán.","shortLead":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte...","id":"20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b3a37-0ed7-4642-89ca-014f3cf0cd89","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","timestamp":"2020. december. 22. 13:16","title":"Polgár Judittal beszélgetett a Netflix sakkozós sikersorozatának főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]