[{"available":true,"c_guid":"d75fb653-5f49-4f96-aee3-0bde829fcad3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak holland állampolgárok, illetve Hollandiában legálisan élő külföldiek juthatnak hozzá a fűhöz Amszterdamban, ha megvalósul a város polgármesterének álma.","shortLead":"Csak holland állampolgárok, illetve Hollandiában legálisan élő külföldiek juthatnak hozzá a fűhöz Amszterdamban, ha...","id":"20210112_Nem_mehetnenek_kulfoldiek_az_amsterdami_coffeeshopokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75fb653-5f49-4f96-aee3-0bde829fcad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3130469c-ca9b-4023-8428-8e5f3a08c1d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Nem_mehetnenek_kulfoldiek_az_amsterdami_coffeeshopokba","timestamp":"2021. január. 12. 13:45","title":"Kitiltanák a külföldieket az amszterdami coffeeshopokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de1ed9-2857-4fef-b396-75db2a7bdd4c","c_author":"Nina Khrushcheva","category":"360","description":"Nem egyetlen ember – Donald Trump – felelőssége az, ami a Capitoliumnál és a Capitoliumban történt. Kellett hozzá sok minden és sok mindenki a Republikánus párttól a Fox News-on át a Facebookig. A következmények Amerikára nézve alapvetőek lesznek, Joe Bidennek pedig szembe kell néznie a helyzettel és az abból fakadó kihívásokkal. Vélemény.","shortLead":"Nem egyetlen ember – Donald Trump – felelőssége az, ami a Capitoliumnál és a Capitoliumban történt. Kellett hozzá sok...","id":"20210113_Nina_L_Khrushcheva_Capitolium_Trump_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3de1ed9-2857-4fef-b396-75db2a7bdd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d92e99-1bcd-48a3-8b41-b7fa1e0f0e3b","keywords":null,"link":"/360/20210113_Nina_L_Khrushcheva_Capitolium_Trump_Biden","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Nina L. Khrushcheva: Szánalmas lázadás forradalmi következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria telefonjairól rántja majd le a leplet.","shortLead":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria...","id":"20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c0d91-f3e4-4fc6-98d5-5bebbcafd2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","timestamp":"2021. január. 12. 14:03","title":"28 másodperces videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21-et is megláthatjuk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22d6ea-3cc5-4997-9275-758ba51a0324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emeltek vádat egy férfi ellen.

","shortLead":"Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emeltek vádat egy férfi ellen.

","id":"20210113_szen_monoxid_mergezes_idosotthon_szabalytalan_bekotes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b22d6ea-3cc5-4997-9275-758ba51a0324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e916acef-2890-45cb-a9cf-16d79779acb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szen_monoxid_mergezes_idosotthon_szabalytalan_bekotes","timestamp":"2021. január. 13. 11:03","title":"Szabálytalanul bekötött kémény okozott szén-monoxid-mérgezést egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d1c7f-2b26-41cc-a299-fd6b9ce92470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyében erős szél is jöhet.","shortLead":"Több megyében erős szél is jöhet.","id":"20210113_idojaras_milyen_ido_lesz_varhato_holnap_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1d1c7f-2b26-41cc-a299-fd6b9ce92470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572b166-20ba-48d9-8400-9ad88f4e001e","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_idojaras_milyen_ido_lesz_varhato_holnap_ma","timestamp":"2021. január. 13. 19:18","title":"Ónos esőre és havazásra is készülni kell csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már a Samsung Galaxy S21-ben is bemutatkozhat.","shortLead":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már...","id":"20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b07ef-d824-411c-9b4c-e82ede7da641","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","timestamp":"2021. január. 13. 07:03","title":"Nagyobb, gyorsabb a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasója, ez kerülhet az idei csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten már 87 ezer forint átlagban egy négyzetméter építési telek.","shortLead":"Budapesten már 87 ezer forint átlagban egy négyzetméter építési telek.","id":"20210113_epitesi_telek_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7acd17e-a722-4c01-b4a1-a1b92f1f7191","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210113_epitesi_telek_dragulas","timestamp":"2021. január. 13. 07:40","title":"Rendkívül megdrágultak az építési telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök sajtótájékoztatóján elítélt mindenfajta erőszakot.","shortLead":"Az amerikai elnök sajtótájékoztatóján elítélt mindenfajta erőszakot.","id":"20210112_Trump_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a77764-605c-46d7-a0cc-c5f50345e4b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Trump_eroszak","timestamp":"2021. január. 12. 18:17","title":"Trump az impeachmentről: Ez a politika történelmének legnagyobb boszorkányüldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]