Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","shortLead":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","id":"20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869963cd-c2d4-4c58-88f6-b6c553b20619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","timestamp":"2021. január. 13. 12:25","title":"Kifejlesztették a nyakörvet, ami lefordítja a kutyaugatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","shortLead":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","id":"20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed3685-b082-47c3-bf08-6b90d50b102c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","timestamp":"2021. január. 13. 13:29","title":"Elfelejtett jelszó miatt bukhatja 240 millió dolláros bitcoinvagyonát egy programozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2021. január. 14. 09:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6def0-fc75-41d2-bba2-32f9e67db54d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2021. január. 13. 13:56","title":"A Fidesz úgy osztogatja az állami műemlék épületeket, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","shortLead":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","id":"20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2d42-39db-4760-b867-03e62b232143","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","timestamp":"2021. január. 14. 19:06","title":"Mentőt előzött jobbról, majd büntetőfékezett egy BMW-s az autópályán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban 1991 óta csökken a rákos megbetegedések miatti halálozások rátája.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 1991 óta csökken a rákos megbetegedések miatti halálozások rátája.","id":"20210113_rakos_megbetegedes_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc248b9c-b69a-4faf-bdf9-e3ee576291ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_rakos_megbetegedes_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 13. 14:03","title":"Rekordmértékben csökkent a rák okozta halálozások aránya Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb cég igyekszik eltávolodni a Parler nevű közösségi szolgáltatástól, van, aki szívesen látja.","shortLead":"Miközben a legtöbb cég igyekszik eltávolodni a Parler nevű közösségi szolgáltatástól, van, aki szívesen látja.","id":"20210113_parler_alkalmazas_dreamhost_epik_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9284bca4-c6af-4a07-a23c-0ca87d040fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_parler_alkalmazas_dreamhost_epik_tarhely","timestamp":"2021. január. 13. 11:03","title":"A szélsőjobbosok “szigetén” élhet tovább a trumpisták kedvenc alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","shortLead":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","id":"20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16cc3d0-9a4e-462e-86b0-938fcafc68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","timestamp":"2021. január. 14. 14:46","title":"Négyen meghaltak egy balesetben Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]