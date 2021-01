Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","shortLead":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","id":"20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc77e7c6-bc70-4509-8187-72e822fce635","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","timestamp":"2021. január. 18. 17:52","title":"Tűz volt a Capitoliumnál, lezárták és evakutálták a nyugati szárnyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív esetszám, az elhunytak napi száma három nap után tért vissza száz fölé.","shortLead":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív...","id":"20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dd10f4-2e95-4604-bde1-8556b33224e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. január. 19. 08:41","title":"111 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple iPhone 12 Pro Max képalkotó rendszere.","shortLead":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple...","id":"20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1f7b-aa33-4c3b-bcbe-db2c287b0e7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","timestamp":"2021. január. 17. 20:00","title":"Fotópárbaj rengeteg képpel: a Huawei legjobb telefonját küldtük a legütősebb iPhone ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.","shortLead":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült...","id":"20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d5c15-5c9d-4cbc-b340-2c0cfb163998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","timestamp":"2021. január. 19. 05:35","title":"A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben valószínűleg mindenki egyetért. ","shortLead":"Ebben valószínűleg mindenki egyetért. ","id":"20210119_Az_elmult_negy_ev_felejthetetlen_volt__videoban_bucsuzik_Melania_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb7eea-8076-4ff7-9f74-dceeb816d990","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Az_elmult_negy_ev_felejthetetlen_volt__videoban_bucsuzik_Melania_Trump","timestamp":"2021. január. 19. 14:43","title":"„Az elmúlt négy év felejthetetlen volt” – videóban búcsúzik Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6a8378-7386-4db9-9052-806e9bfc900b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.","shortLead":"Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.","id":"20210118_Milyen_jarvany_Tele_volt_a_Copacabana_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6a8378-7386-4db9-9052-806e9bfc900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5af5c1-770b-4795-96b6-65ce33fdd553","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Milyen_jarvany_Tele_volt_a_Copacabana_a_hetvegen","timestamp":"2021. január. 18. 16:35","title":"Milyen járvány? Tele volt a Copacabana a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést célzó csok támogatás is, amit akár egy többgenerációs ingatlan kialakítására is igénybe lehet venni. A maximum 10 millió forintos állami támogatás azonban nem minden esetben elérhető, emiatt az igénylés előtt érdemes alaposan átgondolni, hol van a legjobb helye a támogatásnak. A Bank360.hu szakértői segítenek eligazodni a tetőtér beépítés feltételeivel kapcsolatban.","shortLead":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést...","id":"20210118_Tetoter_csok_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2684bd34-f5da-4179-98d8-92385ca81e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Tetoter_csok_bank360","timestamp":"2021. január. 18. 07:31","title":"Tetőtér beépítés csokból: mire érdemes odafigyelni annak, aki belevágna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f068178e-36f3-428f-8170-ddc16f591ce1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az ingyenesség, úgy tűnik, az Nemzeti Népegészségügyi Központ nem számított arra, hogy tömött sorokban állnának majd sorban az emberek az influenzaoltásokért.","shortLead":"Hiába az ingyenesség, úgy tűnik, az Nemzeti Népegészségügyi Központ nem számított arra, hogy tömött sorokban állnának...","id":"20210118_nnk_influenza_elleni_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f068178e-36f3-428f-8170-ddc16f591ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d5df6-030f-4ae8-931b-7bf05759c366","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nnk_influenza_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 17:01","title":"Nem vett tavaly a korábbinál sokkal több influenzaoltást az NNK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]